Усовершенствованная САУ "Богдана" уже замечена на украинских дорогах: в чем ее важность для победы (фото)

"Богдана" сыграла важную роль в освобождении острова Змеиный

Украинскую самоходную артиллерийскую установку "Богдана" запускают в серийное производство — ее будут производить по меньшей мере два завода в Украине. Недавно полностью готовый образец был замечен на дорогах Украины. "Богдана" — первая украинская САУ, способная использовать боеприпасы стандарта НАТО – 155 мм калибра, которые передают Украине партнеры.

В сети появилось соответствующее фото — САУ 2С22 на обновленном шасси, замеченная на дорогах Украины, передвигалась своим ходом.

Обновленная САУ "Богдана" на дорогах Украины

"Богдана" – первая самоходная гаубица так называемого "натовского" калибра, разработанная специалистами украинского оборонно-промышленного комплекса. Разработку первой в Украине колесной 155 мм артиллерийской системы 2С22 "Богдана" начали в 2016 году. Она была установлена на шасси КрАЗ-63221 с бронированной кабиной.

Ранее издание "Милитарный" показало процесс сборки гаубиц "Богданы": на фото попало колесное шасси, похожее на МАЗ-6317, с бронированной кабиной.

Производство САУ "Богдана"

Кроме того, на шасси уже был установлен блок системы управления огнем. Однако на машине еще не было пушки и других механизмов, обеспечивающих ее работу при стрельбе. Пока неизвестно, какое шасси используют в серийном производстве новых украинских самоходных гаубиц.

В Украине производят важное вооружение

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников в январе сообщил, что Украина профинансировала серийное производство артиллерийской установки "Богдана" калибра 155-мм. В феврале глава оборонного ведомства уточнил, что первые поставки "Богданы" ожидаются в ближайшие месяцы.

Важность "Богданы" в том, что это первая украинская САУ, которая может использовать боеприпасы стандарта НАТО – 155 мм калибра. И хотя производство было непростым, с начала разработки в 2016 году до испытаний в январе 2022-го, все получилось, и "Богдана" сыграла важную роль в освобождении острова Змеиный.

"Богдана" на колесном ходу может преодолевать от 300 км по бездорожью до 800км по шоссе на одной заправке. Она способна осуществлять 4-6 выстрелов в минуту на дальность 40-42 км обычным снарядом и до 50 км — реактивным.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинские экипажи заканчивают подготовку на бронированных машинах CV 90, выделенных Украине Швецией. Вероятно, в ближайшее время машины будут уже в Украине — чем они будут поражать врага.