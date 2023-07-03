Укр

Резников опубликовал фото украинской САУ "Богдана"

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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САУ "Богдана" Новость обновлена 03 июля 2023, 21:06
САУ "Богдана"

Глава МОУ обещает, что таких систем станет больше

Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал фото самоходной артиллерийской установки украинского производства "Богдана".

Об этом сообщил сам Резников в своем Twitter.

"Украинцы очень гостеприимная нация. Как видим на фото, конструкция украинской 155-мм самоходной гаубицы "Богдана" предусматривает удобный стол для экипажа, чтобы насладиться вкусной трапезой. Таких пушек у нас будет больше!" – прокомментировал он фото.

САУ Богдана
САУ Богдана
Теги:
#Алексей Резников #САУ #Богдана