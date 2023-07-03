Резников опубликовал фото украинской САУ "Богдана"

Глава МОУ обещает, что таких систем станет больше

Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал фото самоходной артиллерийской установки украинского производства "Богдана".

Об этом сообщил сам Резников в своем Twitter.

"Украинцы очень гостеприимная нация. Как видим на фото, конструкция украинской 155-мм самоходной гаубицы "Богдана" предусматривает удобный стол для экипажа, чтобы насладиться вкусной трапезой. Таких пушек у нас будет больше!" – прокомментировал он фото.