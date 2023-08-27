"Речь не об одной системе": Зеленский рассказал о производстве в Украине важнейшего оружия

Украина начала производить артиллерию образца НАТО

Темпы военного производства Украины после начала вторжения возросли во много раз, а некоторые образцы оружия до этого вообще в нашей стране не производились.

Как сообщил президент Владимир Зеленский в интервью Наталье Мосейчук, в частности речь идет об артиллерии стандарта НАТО в калибре 155 миллиметров.

"Ее никогда не было в Украине и не должно быть, но мы смогли договориться… у нас есть отечественная артиллерия, которая сегодня на поле боя, которая 155-го калибра, которой никогда не было", — сказал президент.

При этом он подчеркнул, что налажено "производство не одной системы, а производство системное". По его словам, этого пока еще очень мало для фронта, но это в разы больше того, что было.

Отметим, что президент не упомянул о том, какие именно артиллерийские системы производят в Украине. Однако в последнее время поступали сообщения о том, что на фронте уже засветилась обновленная версия отечественной САУ "Богдана", экспериментальный образец которой хорошо зарекомендовал себя при освобождении острова Змеиный.

Кроме того, в прошлом месяце появлялись сообщения, что Украина и Словакия договорились о совместном производстве САУ Eva.