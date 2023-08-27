"Йдеться не про одну систему": Зеленський розповів про виробництво в Україні дуже важливої зброї

Україна почала виробляти артилерію зразка НАТО

Темпи військового виробництва України після початку вторгнення зросли в багато разів, а деякі зразки зброї до цього взагалі в нашій країні не виготовлялися.

Як повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Наталі Мосейчук, зокрема йдеться про артилерію стандарту НАТО у калібрі 155 міліметрів.

"Її ніколи не було в Україні і не повинно бути, але ми змогли домовитися... у нас є вітчизняна артилерія, яка сьогодні на полі бою, яка 155 калібру, якої ніколи не було", — сказав президент.

При цьому він наголосив, що налагоджено "виробництво не однієї системи, а виробництво системне". За його словами, цього поки що дуже мало для фронту, але це в рази більше, ніж було.

Зазначимо, що президент не згадав, які саме артилерійські системи виробляють в Україні. Проте останнім часом надходили повідомлення про те, що на фронті вже засвітилася оновлена версія вітчизняної САУ "Богдана", експериментальний зразок якої добре зарекомендував себе при звільненні Зміїного острова.

Крім того, минулого місяця з’являлися повідомлення, що Україна та Словаччина домовилися про спільне виробництво САУ Eva.