У ній як у дорогому авто: бійці показали оновлену САУ "Богдана" у роботі

Росіяни полюють на українську далекобійну САУ "Богдана"

Бійці першої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна нині захищають Україну на східному напрямку. У бою вони використовують оновлену та експериментальну САУ "Богдана".

В інтерв’ю Сухопутних військ ЗСУ механік-водій, старший солдат розрахунку оновленої "Богдани" з позивним "Папа" розповів, як йому працюється з новою зброєю. Він вважає, що цей варіант набагато кращий за попередню модель.

"Дітвора мене "Папою" називають" — з гумором розповідає механік-водій. "Дітвора" — це молоде покоління артилеристів бригади.

Так, за словами "Папи", коли сидиш у кабіні, виникає відчуття, що знаходишся в новій іномарці: є клімат контроль, бортовий комп’ютер працює краще, стало комфортніше. У оновленої САУ "Богдана" краща прохідність, але гармата залишилася та сама. Кабіна, порівняно з минулою версією, набагато стійкіша — під час пострілу вона не хитається і всередині не відчувається жодного дискомфорту.

"Не хитає, не кидає, не зрушується зовсім. З цієї машини сьогодні працювали на 37 км. Вночі допомагав "Лелека" 95-ї бригади", — каже "Тато".

"Богдана" не має автоматичного механізму заряджання снаряда, що позначається на її скорострільності. Екіпаж за хвилину може заряджати три снаряди, а при автоматичному механізмі показник збільшився б удвічі. Максимальна дальність поразки цілі на САУ "Богдана", яка є у розпорядженні бригади імені Івана Богуна, складає до 42 км. Для окупантів це знаряддя чи не мета №1.

"Полюють за нами. Гармата далекобійна, дістати нас важко чимось. Сьогодні вночі показали, що полюють — зенітки працювали багато. Дуже багато квадрокоптерів літає, їх (росіян — ред.) "Орлани" літають, але ми намагаємося ховатися" — розповів "Папа".

Перевага САУ "Богдана" у її маневреності — автомобіль виїхав на позиції, відстрілявся і дуже швидко сховався. При звільненні острова Зміїний ця зброя відіграла серйозну роль, а "Папа" брав у цьому безпосередню участь, хоча спочатку участь "Богдани" була засекречена. За його словами, острів було важко звільняти: відстань до супротивника практично максимальна плюс погані метеоумови.

"Складно було пристрілятися. Усього випустили 48 снарядів з яких у першій половині дня лише сім, а потім решта. Ми працювали в парі з САУ "Цезар"", — розповів військовий.

За звільнення острова "Папа" був нагороджений президентською відзнакою "За службу Україні". Його мрія – це перемога України та автомат заряджання на САУ "Богдана", щоб збільшити кількість пострілів.

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