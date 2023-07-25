Гатить на понад 40 км: САУ "Богдана" вже на озброєнні ВСУ, чим вона особлива (відео)

Нова українська зброя відіграла важливу роль у визволенні острова Зміїний

Українську самохідну гаубицю "Богдана" взяли на озброєння Збройних сил України. Артилерійські установки, розроблені українськими конструкторами, вже працюють на фронті. Правда, інформацію про їх кількість не оприлюднено.

Про це повідомляє ТСН.

Самохідна артилерійська установка українського виробництва 2С22 "Богдана" вже давно бере участь у бойових діях. Нещодавно повністю готовий зразок було помічено на дорогах України. Богдана прицільно нищила окупантів на острові Зміїному: рік тому, 30 червня 2022 року, сталася історична подія — Збройні сили України вигнали російських окупантів із острова Зміїний у Чорному морі. Бійці ЗСУ називають "Богдану" снайперською гвинтівкою великого калібру — так точно гармата стріляє по ворогам. Вона гатить понад 40 км, а це значить, що у зоні ураження глибокий тил ворога.

"Богдана" стала першою українською САУ, що розроблена під стандартний для країн НАТО, із стволом калібру 155 мм. Вона складає конкуренцію тільки французьскому Caesar чи словацькій самохідній гаубиці Zuzana, які теж працюють на українському фронті, але "Богдана" стійкіша до інтенсивного вогню.

Перша публічна демонстрація нової 155-мм САУ "Богдана" відбулась 24 серпня 2018 року на параді з нагоди Дня Незалежності в Києві. Потім її виробництво призупинилося.

Нагадаємо, у Збройних Силах України розповіли про враження від САУ "Богдана".