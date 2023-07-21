Снайперська точність. У ЗСУ розповіли про враження від САУ "Богдана"

Артустановку офіційно взяли на озброєння Сил оборони

Самохідна артилерійська установка українського виробництва 2С22 "Богдана", яку нещодавно офіційно взяли на озброєння Збройних сил України, вже збирає перші позитивні відгуки військових.

Так, у Першій окремій Бригаді Спеціального Призначення ім. Івана Богуна розповіли, що гаубиця "Богдана" б'є на 30 км зі снайперською точністю після першого бойового хрещення установки. Вона використовує натівські боєприпаси 155 мм калібру, які є більш досконалими та зручними.

Своїми враженнями у відео Bohun.Brigade в YouTube поділився лейтенант Сергій Мельник із позивним "Мєля", який є старшим офіцером артбатареї підрозділу, на озброєнні якого перебувають ці гармати.

"Дуже кучно в ціль, ми 5 снарядів випустили. Перший пристрілочний був з холодного ствола, другий — вже велася коректура, вони лягали між собою десь за 100 метрів, а останні три — лягли до 20 метрів один від одного, кучно. Це майже снайперські вистріли", — каже Мельник, зазначивши, що вони ще тренуються і це були лише перші постріли.

Нагадаємо, що вчора з'явилося підтвердження від Міноборони, що артустановку українського виробництва 2С22 "Богдана" офіційно взяли на озброєння ЗСУ. Раніше вона існувала у єдиному експериментальному варіанті та не пройшла державні випробування.

На початку червня "Телеграф" писав, що удосконалена САУ "Богдана" була помічена на українських дорогах.

"Богдана" – перша самохідна гаубиця так званого "натовського" калібру, розроблена фахівцями українського оборонно-промислового комплексу. Розробку першої в Україні колісної 155 мм артилерійської системи 2С22 "Богдана" розпочали у 2016 році. Вона була встановлена на шасі КрАЗ-63221 із броньованою кабіною. Важливість "Богдани" у тому, що це перша українська САУ, яка може використати боєприпаси стандарту НАТО – 155 мм калібру.