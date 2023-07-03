Резніков опублікував фото української САУ "Богдана"
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Глава МОУ обіцяє, що таких систем стане більше
Міністр оборони України Олексій Резніков опублікував фото самохідної артилерійської установки українського виробництва "Богдана".
Про це повідомив сам Резніков у своєму Twitter.
"Українці дуже гостинна нація. Як бачимо на фото, конструкція української 155-мм самохідної гаубиці "Богдана" передбачає зручний стіл для екіпажу, щоб насолодитися смачною трапезою. Таких гармат у нас буде більше!" — прокоментував він фото.