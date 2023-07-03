Резніков опублікував фото української САУ "Богдана"

Глава МОУ обіцяє, що таких систем стане більше

Міністр оборони України Олексій Резніков опублікував фото самохідної артилерійської установки українського виробництва "Богдана".

Про це повідомив сам Резніков у своєму Twitter.

"Українці дуже гостинна нація. Як бачимо на фото, конструкція української 155-мм самохідної гаубиці "Богдана" передбачає зручний стіл для екіпажу, щоб насолодитися смачною трапезою. Таких гармат у нас буде більше!" — прокоментував він фото.