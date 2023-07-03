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Резніков опублікував фото української САУ "Богдана"

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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САУ "Богдана" Новина оновлена 03 липня 2023, 21:06
САУ "Богдана"

Глава МОУ обіцяє, що таких систем стане більше

Міністр оборони України Олексій Резніков опублікував фото самохідної артилерійської установки українського виробництва "Богдана".

Про це повідомив сам Резніков у своєму Twitter.

"Українці дуже гостинна нація. Як бачимо на фото, конструкція української 155-мм самохідної гаубиці "Богдана" передбачає зручний стіл для екіпажу, щоб насолодитися смачною трапезою. Таких гармат у нас буде більше!" — прокоментував він фото.

САУ Богдана
САУ Богдана
Теги:
#Олексій Резніков #САУ #Богдана