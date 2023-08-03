"Вбиватиме" ворожу ППО: як в Україні працюють над ракетою "Трембіта" (фото, відео)

Ракета може летіти до 140 км

В Україні продовжуються випробування ракети українського виробництва "Трембіта".

Як йдеться в репортажі французького телеканалу France 24, дана крилата ракета має здатність "перевантажити" російські системи ППО, що дозволить ракетам з боєголовкою досягати необхідних цілей без перешкод.

Як розповіли журналістам творці ракети, "Трембіта" відрізнятиметься низькою вартістю, на відміну від західних аналогів.

"Ракети з боєголовками матимуть дорожчу електроніку, щоб точно вражати цілі. Але тисячі хибних цілей коштуватимуть дуже дешево: ми хочемо перевантажити протиповітряну оборону росіян, щоб наші ударні ракети вражали цілі", — розповів один із конструкторів французьким журналістам.

"Трембіту" розробили головний інженер проекту Акім Клейменов та колишній депутат Віктор Романюк. Її вартість не перевищує 3000 доларів, а якщо вкласти ще 7000 доларів, то "Трембіту" можна оснастити сучасними навігаційними системами, що вплине на її ефективність.

Вага ракети становить 100 кілограм, а маса бойової частини може становити близько 20 кілограм. Дальність польоту "Трембіти" 140 км, а максимальна швидкість — понад 400 км/год. Розробники запевняють, що ракета може сягати висоти польоту від 30 до 2000 метрів.

Ще одна особливість – акустичний ефект при польоті ракети. Розробники впевнені, що гучний звук під час роботи "Трембіти" здатний надавати психологічний вплив на окупантів.

Наразі фахівці ведуть підготовку до подальших випробувань ракети на одному з полігонів.

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