Не хватает даже минометов: оккупанты используют все более редкие образцы техники

Общее количество произведенной и применяемой техники исчисляется десятками единиц

Потери в технике, которые несут российские оккупанты, заставляют их не только создавать самодельные образцы техники, но и доставать из закромов редкие и даже почти экспериментальные образцы. Причем это касается даже столь распространенного оружия, как минометы.

Так, военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заметил у оккупантов САМУ (самоходная артиллерийская минометная установка) 2С31 "Вена", вооруженную 120-мм минометом.

Как подчеркивает эксперт, ничего плохого про "Вену" он сказать не может, так как на момент начала работ по ней 2С31 была довольно передовой. Она обладала неплохой для техники постсоветской россии автоматизированной системой управления наведением и уникальным прицельным комплексом. Помимо всего прочего, имела орудийный вычислительный комплекс.

К примеру, дальность выстрела "Вены составляет около 13 км, в то время как для обычного 120-мм миномета это примерно 7 км.

"Но в серию данная САМУ так и не пошла. Только в 2010 году российская армия заказала установочную партию, а на экспорт удалось поставить эту САМУ только в 2013-м, её заказал Азербайджан, в небольшом количестве — 18 ед. Даже в лучшие времена россия не смогла освоить производство этих САМУ, а теперь стягивает их с испытательных полигонов в зону БД как подтверждение дефицита артиллерии", — подчеркивает Александр Коваленко.

Другим редким образцом стал самоходный миномет "Нона-СВК", который в том числе должна была заменить "Вена". Их количество крайне невелико – по данным западных экспертов, в самой россии их всего около полусотни, еще 18 были поставлены в Венесуэлу и около 10 есть у Украины. Причем почти все "Ноны-СВК" у Украины – трофейные, а первая попала в руки украинских воинов еще в марте 2022 года.

САМУ Нона-СВК

Как и "Вена", "Нона-СВК" бьет примерно на 13 км, что весьма неплохо как для миномета, хотя и значительно уступает 152 и 155 мм гаубицам с их дальностью в 25-35 км. В то же время очень важным преимуществом для ВСУ является тот факт, что "Нона-СВК" может стрелять любыми 120 мм минами, в том числе западного производства.

Тем временем даже 70-летние орудия в руках ВСУ показывают себя весьма эффективным оружием, несмотря на возраст.