Издалека заметили и накрыли: как ВСУ успешно уничтожили очередной "самопал" оккупантов

У вражеской техники не было шансов

Российские оккупанты продолжают штамповать "железные капуты" на базе тягачей МТ-ЛБ. Но ВСУ легко их уничтожают вследствие множества недостатков подобной техники.

Так случилось с импровизированной РСЗО, созданной из 140-мм ракетной установки А-22 для малых кораблей на шасси МТ-ЛБ. Фото сожженного "самопала" оккупантов разместил журналист Андрей Цаплиенко.

Сожженный железный капут

Ранее "Телеграф" предсказывал печальную участь такой техники и оказался прав, ведь:

при весе в 3 тонны ракетная установка А-22 сильно нагружает МТ-ЛБ, рассчитанный на перевозки грузов на прицепе, а не на самом тягаче, максимальный вес которого составляет всего 12 тонн, то есть тягач будет расходовать больше топлива, медленнее ехать и чаще ломаться;

дальность стрельбы А-22 составляет максимум 4,5 км, и вооруженная такой установкой техникой будет очень уязвима, например, для украинского ПТРК "Стугна" с дальностью стрельбы в 5 км;

высота установки А-22 составляет 2 метра, что вместе с высотой МТ-ЛБ дает силуэт техники в 4 метра высотой, легко заметный на большом расстоянии, что облегчает его обнаружение и поражение;

будучи тягачом, МТ-ЛБ не имеет нормальной брони, поэтому не сможет защитить экипаж, а при взрыве боекомплекта А-22 шансов выжить у оккупантов просто не будет.

Корабельная ракетная установка А-22

Впрочем, даже новейшие российские танки "Армата" оказываются абсолютно беззащитными, расположив важные приборы в уязвимых местах.