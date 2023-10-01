Укр

Издалека заметили и накрыли: как ВСУ успешно уничтожили очередной "самопал" оккупантов

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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МТЛБ с корабельными ракетами Новость обновлена 01 октября 2023, 16:55
МТЛБ с корабельными ракетами. Фото Telegram-канал Александр Коваленко

У вражеской техники не было шансов

Российские оккупанты продолжают штамповать "железные капуты" на базе тягачей МТ-ЛБ. Но ВСУ легко их уничтожают вследствие множества недостатков подобной техники.

Так случилось с импровизированной РСЗО, созданной из 140-мм ракетной установки А-22 для малых кораблей на шасси МТ-ЛБ. Фото сожженного "самопала" оккупантов разместил журналист Андрей Цаплиенко.

МТ-ЛБ оккупантов с корабельной ракетной установкой уничтоженный ВСУ
Сожженный железный капут

Ранее "Телеграф" предсказывал печальную участь такой техники и оказался прав, ведь:

  • при весе в 3 тонны ракетная установка А-22 сильно нагружает МТ-ЛБ, рассчитанный на перевозки грузов на прицепе, а не на самом тягаче, максимальный вес которого составляет всего 12 тонн, то есть тягач будет расходовать больше топлива, медленнее ехать и чаще ломаться;
  • дальность стрельбы А-22 составляет максимум 4,5 км, и вооруженная такой установкой техникой будет очень уязвима, например, для украинского ПТРК "Стугна" с дальностью стрельбы в 5 км;
  • высота установки А-22 составляет 2 метра, что вместе с высотой МТ-ЛБ дает силуэт техники в 4 метра высотой, легко заметный на большом расстоянии, что облегчает его обнаружение и поражение;
  • будучи тягачом, МТ-ЛБ не имеет нормальной брони, поэтому не сможет защитить экипаж, а при взрыве боекомплекта А-22 шансов выжить у оккупантов просто не будет.
А-22 на одном из кораблей
Корабельная ракетная установка А-22

Впрочем, даже новейшие российские танки "Армата" оказываются абсолютно беззащитными, расположив важные приборы в уязвимых местах.

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#Оружие #Военная техника #Корабли #МТЛБ