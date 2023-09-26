Укр

Поразят в первом же бою? Оккупанты создали очередную "вундервафлю"

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Оккупантам не хватает боевой техники
Оккупантам не хватает боевой техники. Фото Минобороны РФ

Очередной гибрид проживет в лучшем случае до первого боя и вот почему

Из-за нехватки огневой поддержки оккупанты продолжают создавать "новую" технику, место которой в лучшем случае на съемочной площадке "Безумного Макса". Чаще всего от этого страдает легкобронированный многоцелевой тягач МТ-ЛБ.

Как сообщает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, россияне создают жуткие "гомункулусы" на базе весьма неплохого транспортного средства — МТ-ЛБ. В этот раз они решили "усилить" тягач корабельной бомбомётной системой РБУ-6000.

МТЛБ продолжает страдать
Новая самоделка оккупантов

РБУ-6000 являет собой оружие, предназначенное для запуска глубинных бомб по подводным лодкам, с помощью которого оккупанты пытаются решить проблему огневой мощи и дальности стрельбы. Действительно, бомбы РГБ-60 это неуправляемый реактивный снаряд калибра 212 мм, с фугасной боевой частью массой 23,5 кг при общей массе снаряда — 119 кг, то есть, довольно мощное оружие.

Но все портит дальность пуска боеприпасов — всего до 4,5 км, что делает "новую" технику очень уязвимой для ответного огня, тем более что броня МТ-ЛБ выдерживает максимум огонь стрелкового оружия и попадание мелких осколков. Но есть у такого оружия и другие недостатки.

Так выглядит новое оружие российского МТЛБ
РБУ-6000

"Добиться от такого извращения какой-то относительно приемлемой точности не получится, тем более, что это флотская система, со всеми вытекающими, а стрельба будет осуществляться по принципу "куда-то туда". Но есть ещё один нюанс. Масса установки 3,5 тонны. Полностью снаряжённая с РГБ-60 это ещё +1,5 тонны. И это всё на бедолагу МТ-ЛБ, который в первую очередь тягач", — обращает внимание Александр Коваленко на неточность стрельбы и частый выход из строя данной техники.

Любопытно, что сами оккупанты при этом гордятся такими "вундервафлями", используя их в своих пропагандистских роликах.

Теги:
#Оружие #Военная техника #МТЛБ #Александр Коваленко