Очередной "железный капут" оккупантов из тягача и катера: эксперт объяснил его бесполезность

Очередное супероружие оккупантов бесполезно по 3 причинам

Оккупанты продолжают не только создавать различных "франкенштейнов" на базе устаревшего многоцелевого тягача легкобронированного (МТ-ЛБ) и корабельных артустановок 2М-3М, но и гордиться этим. Хотя эффективность данной техники более чем сомнительна.

Об этом сообщает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Эксперта поражает глупость оккупантов, с которой они поют дифирамбы технике, не способной никуда попасть.

Так, установленные на МТ-ЛБ 25-мм двуствольные автоматические корабельные артиллерийские установки 2М-3М не только добавляют 12-тонной машине лишние 1,5 тонны веса, но еще и не приспособлены к сухопутной стрельбе.

Так, по его словам, хотя установка может стрелять более чем на 3 км и производить 300 выстрелов в минуту, попасть из нее куда-то очень тяжело. Например, в корабельных установках при стрельбе учитывается эффект волнения моря, чего нет у сухопутных, но зачем все эти расчетные погрешности на суше, где колебаний нет.

Кроме того, не каждый стрелок может с наскока овладеть прицелом КМТ-25 (коллиматорный кольцевой ракурсный). Тут нужна практика, и не в условиях огневого соприкосновениях, а на полигоне.

Есть ещё одна специфика этих установок — бронебойные снаряды А3-БР-85. Обеспечение ими подразделений с такими установками — это отдельная головная боль оккупантов, поскольку данный боеприпас не имеет широкого распространения, на чем делает особый акцент Александр Коваленко.

"Но дело даже не в его специфичности, а в том, что он бронебойный и для уничтожения воздушной цели должен попасть именно в сам объект, скорость которого не должна превышать 150 м/с. Но во времена, когда разрабатывался 2М-3, эти объекты были большого и среднего размера", — подчеркивает эксперт.

Впрочем, временами оккупанты создают настоящих монстров сразу из нескольких видов техники и оружия, так что даже эксперты теряются в догадках, как оценивать их боевые возможности.