Укр

Растерялись даже эксперты: оккупанты показали "франкенштейн" из нескольких видов оружия

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Автор
Новый российский Франкенштейн
Новый российский Франкенштейн. Фото Открытые источники

На многострадальный МТЛБ навешали кучу нового оружия, приговорив его экипаж к смерти

Российские оккупанты продолжают эксперименты с "улучшением" техники, и чаще всего в роли подопытного выступает многоцелевой тягач легкобронированный — МТ-ЛБ. В этот раз на многострадальную гусеничную технику установили сразу два вида оружия – неуправляемые авиационные ракеты (НАР) и автоматический 82 мм миномет "Василек".

Как иронизируют эксперты проекта Oryx, разместившие фото данной техники, у них уже просто нет фантазии придумывать названия для новых образцов российской "франкенштейновской" техники.

Надо сказать, что ранее оккупанты уже усиливали свою технику НАРами и минометом 2Б9 "Василек", но впервые применили оба этих оружия на одной единице техники.

Так, "Василек" ранее уже ставили на МТ-ЛБ, причем как писал военный обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко, сама идея была неплоха, но миномет надо было не приварить к корпусу, а интегрировать в тягач, создав, например, башню.

Неуправляемые авиационные ракеты получил на вооружение и российский БТР-80, правда, уже спустя неделю он был уничтожен ВСУ.

То есть, даже по отдельности "Василек" и НАРы оказались сомнительным усилением военной техники, а их одновременная установка только увеличила нагрузку на двигатель МТ-ЛБ, увеличив риск его поломки, и снизила шансы экипажа на выживание. Теперь при попадании в тягач на нем взорвется боекомплект и ракет, и мин, то есть, взрыв будет мощнее и экипаж точно не выживет.

ВСУ также часто используют и улучшают весьма старую технику, но делают это куда умнее. Например, тот же МТ-ЛБ оборудуют боевым модулем с крупнокалиберным пулемётом, тепловизионным прицелом и возможностью дистанционного управления на отдалении от машины.

Теги:
#Оружие #Военная техника #Гибрид