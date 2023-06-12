Виден издалека, стреляет плохо, легко сломается: оккупанты снова "улучшили" свою технику

Оккупанты только облегчили ВСУ поражение этой техники

Из-за огромных потерь в ствольной и реактивной артиллерии и нехватки огневой мощи, оккупанты продолжают создавать все более странные "гибриды" на базе злополучного МТ-ЛБ (многоцелевого тягача легкобронированного).

В этот раз, как пишет на своем Telegram-канале военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, МТ-ЛБ снабдили корабельными 140 мм реактивными установками МС-227. Последними в составе комплексов А-22 "Огонь" вооружались во времена СССР малые десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр".

Как отмечает эксперт, если на "Зубре" комплекс А-22 выглядел вполне уместно и эффективно, то МТ-ЛБ этот комплекс только вредит.

"Полностью заряженный А-22 "Огонь", вместе с дальномером ДВУ-3-БС, весит 2,9 тонны. То есть, на "мотолыгу" установили трёхтонную реактивную систему, с эффективной дальностью стрельбы 800 метров, а максимальной 4,5 км? Выводы напрашиваются сами", — отмечает эксперт.

Заметим, что максимальный вес МТ-ЛБ составляет 12 тонн, и установка на нее еще 3 тонн А-22 создает огромное давление на двигатель тягача, сразу снижая его скорость, маневренность, увеличивая расход ресурса мотора и повышая риск его выхода из строя.

Кроме того, высота комплекса А-22 составляет около 2 метров, как и у самого МТ-ЛБ. То есть, машину высотой 4 метра можно будет обнаружить куда быстрее, чем более низкую. Вместе с отсутствием брони все это делает уничтожение тягача довольно легким, а выживание экипажа напротив, очень проблематичным.

Ранее оккупанты уже создали гибрид из трех типов техники, самому старому из которых оказалось 80 лет.