Будет защищать россию от китайцев? На Дальнем Востоке заметили очередной "железный капут"

Технику будут тянуть за 10 тысяч километров или зарывать на границе с Китаем для обороны

Российские оккупанты продолжают насыщать передовую сомнительными образцами военной техники. Причем иногда гибриды МТ-ЛБ (многоцелевой тягач легкобронированный) и артиллерийской корабельной установки 2М-3М тянут за 10 тысяч километров.

Фото очередного подобного "железного капута" разместил на своей странице в Facebook украинский военный историк и эксперт Андрей Харук.

Гибрид в Приморье

По его словам, этот очередной гибрид МТ-ЛБ и 2М-3М был замечен в Приморском крае рф – а это почти 10 тысяч километров от Украины.

При этом "ценность" подобной техники более чем сомнительна, ведь установка высокой башни делает МТ-ЛБ более заметным. Плюс сам вес башни в 1,5 тонны увеличивает нагрузку на двигатель и увеличивает вероятность его поломки. И все это монтируется на базе легкобронированного тягача, способного выдержать разве что попадание пуль из легкого стрелкового оружия.

Также обращает на себя внимание тот факт, что переоборудование "новая" техника прошла на Дальнем Востоке, а не где-то поближе. Это может значить, что на складах Черноморского флота рф попросту закончились башни и оружие для их установки на МТ-ЛБ. В результате приходится искать такие установки там, где они есть, и ставить их на "мотолыги" на месте, а уже оттуда везти в Украину. Хотя не исключен вариант, что россияне собираются защищаться от китайцев.

Кроме 2М-3М на злосчастный МТ-ЛБ оккупанты постоянно пытаются поставить и другие образцы вооружения, которым бывает по 80 лет.