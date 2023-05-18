Три раритета в одной "вундервафле": оккупанты скрестили технику, самой старой из них - 80 лет

Новый аналоговнет оккупантов способен рассмешить, но у него есть и одна сильная сторона

Из-за огромных потерь военной техники в Украине оккупанты продолжают пытаться усиливать свои огневые возможности за счет "скрещивания" устаревших образцов вооружения и, похоже, в этом превзошли самих себя.

Как сообщает группа Oryx в своем Twitter, на вооружении оккупантов засветился удивительный образец – установленная на артиллерийский тягач БТС-4 зенитная пушка С-60 калибра 57 мм.

Это шасси было разработано в 1965 году в Киеве для нужд Советской армии по перевозке артиллерийских орудий. Любопытно, что сам тягач создан на базе советского танка Т-44, созданного еще в 1943-1944 годах, то есть почти 80 лет назад. Впрочем, с тех пор БТС-4 создавался и на базе танков Т-54/55, которые чуть "моложе" — с 1958 года.

Наконец, вооружен БТС-4 зенитной пушкой С-60 калибра 57 мм, которая производилась с 1950 года, что значительно усиливает его вооружение, ранее представленное лишь 7,62 мм пулеметом с 1000 патронов.

Несмотря на 73-летний возраст, С-60 вполне еще серьезное оружие, способное бить на высоту до 5 км и дальность до 6 км. ВСУ тоже используют данное оружие в виде импровизированного САУ, в основном для борьбы с беспилотниками.

Однако сам БТС-4 явно устарел, не дает расчету никакой защиты и может часто ломаться из-за установленной сверху пушки, к чему тягач явно не приспособлен, ведь должен буксировать ее на прицепе.

Впрочем, даже новейшие российские разработки оказываются зачастую "пустышкой".