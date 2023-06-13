Взрыв будет еще мощнее: оккупанты модифицировали БТР, теперь его проще уничтожить

Новый улучшенный образец техники оккупантов уничтожить будет еще проще

Оккупанты продолжают "улучшать" свою технику, правда, на деле получается только хуже.

В этот раз на советский БТР-80 оккупанты решили установить снятые с вертолетов блоки запуска неуправляемых авиационных ракет (НАР) С-5, о чем сообщает Telegram-канал Clash Report.

Очевидно, что таким образом оккупанты уже традиционно хотят усилить огневую мощь своих подразделений, используя для этого подручные средства.

С-5 являют собой неуправляемые, то есть не очень точные, реактивные снаряды калибра 57 мм и весом чуть менее 4 кг, из которых 800 граммов приходятся на боевую часть. Кроме малой мощности, он еще и бьет на небольшую дальность – до 1800 метров.

При этом отклонение от цели составляет 0,35%. К примеру, на расстоянии в 1000 метров ракета может промахнуться на 3,5 метра от цели, на 1800 — почти на 7 метров, что делает эти ракеты оружием скорее для борьбы с пехотой и небронированным транспортом.

При этом сам БТР-80 имеет на вооружении крупнокалиберный пулемет КПВТ калибра 14,5 мм способный бить до 2000 метров, то есть, С-5 по дальности ему уступает, хотя и позволяет сосредоточить больше огня.

В то же время установка блоков НАР С-5 увеличивает нагрузку на мотор БТР-80, что может привести к более частым поломкам и выходу из строя двигателя. Также силуэт бронетранспортера становится выше, а поэтому — более заметным, а точное попадание в него до пуска НАР приведет к детонации ракет и шансов выжить у экипажа и десанта уже не будет.

А тем временем ВСУ ожидают поставки из Дании 25 БТР Piranha, продажу которых разрешил их производитель – Швейцария.