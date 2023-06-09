Укр

Будут кусать оккупантов: ВСУ могут получить боевую технику из Швейцарии

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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БТР Piranha
БТР Piranha. Фото Открытые источники

Техника может оказаться очень кусачей для оккупантов не только по названию

Еще в начале 2023 года Украина могла получить 25 БТР Piranha производства Швейцарии. Правда, поставить их хотела Дания, но производитель запрещал отправку техники в воюющую страну, что требовало внесения изменений в законодательстве альпийской республики.

И как сообщил в своем Ttwitter-аккаунте министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Сенат Швейцарии одобрил поправку к закону, разрешающему реэкспорт оружия в Украину.

БТР Piranha являет собой семейство бронированных боевых машин, производимых с 1972 года, что говорит о высоком качестве, больших запасах прочности и модернизации, содержащихся в данной боевой технике.

В зависимости от комплектации, Piranha может быть БТР, БМП, медицинским транспортом, техникой поддержки пехоты с 90 мм орудием, средством ПВО с 20 мм пушкой, 120 мм минометом и т.д..

ВСУ должны получить 25 "Пираний" в варианте БТР, который имеет 8 ведущих колес, что дает технике хорошую маневренность и проходимость по пересеченной местности, а также скорость до 100 км /ч по шоссе.

БТР имеет вес от 9,5 тонн, может нести, кроме экипажа из трех человек, еще 12 десантников. Вооружение тоже может быть разным: крупнокалиберный пулемет 12,7 мм, пушка калибра 30 мм, гранатомет калибра 40 мм и даже противотанковые ракеты TOW.

Броня у Piranha стандартная – противопопульная и противоосколочная.

Словом, кусающие "Пираньи" окажутся явно нелишним в ходе боевых действий с оккупантами, тем более что ВСУ уже получили первые американские БТР Stryker, созданные как раз на базе Piranha.

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#Оружие #Швейцария #Военная техника #БТР