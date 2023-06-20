"Старичок" еще повоюет: ВСУ улучшили 60-летнюю технику, но сделали это умнее оккупантов

Улучшенная техника имеет одно преимущество перед такой же у оккупантов

Оккупанты всеми силами пытаются улучшать свою старую технику, прежде всего МТ-ЛБ (многоцелевой тягач легкобронированный), усиливая его вооруженность. Например, устанавливая на него ракеты. Бойцы ВСУ тоже улучшают подобную технику, но делают это гораздо умнее.

Так, Telegram-канал "Информационный навигатор" сообщает о подобном улучшении МТ-ЛБ, она же "мотолыга", бойцами ВСУ.

"На транспорт МТ-ЛБ были установлены боевые модули с крупнокалиберным пулемётом, оснащённые тепловизионным прицелом. Данные модули оборудованы дистанционным управлением и позволяют вести огонь как изнутри машины, так и на отдалении. Данное улучшение позволяет применять МТ-ЛБ с недостающим ей огневым потенциалом", — говорится на канале.

Подобная модернизация коренным образом отличается от модернизации, проводимой оккупантами;

украинский МТ-ЛБ с боевым модулем, хотя и проигрывает в мощности – пулемет 12,7 или 14,5 мм против 140-мм ракет, зато менее заметен для врага, а значит его сложнее уничтожить;

имея тепловизор, украинский МТ-ЛБ может вести бой ночью, а российский "ракетный" тягач – нет;

крупнокалиберный пулемет гораздо точнее 140-мм ракет, хотя и уступает им в мощности;

украинская модификация МТ-ЛБ гораздо безопаснее, ведь если ракетный тягач оккупантов не успеет выстрелять весь боезапас и будет поражен, оставшийся боекомплект взорвется и уничтожит весь экипаж. В то же время возможность дистанционной стрельбы из модуля на украинском МТ-ЛБ позволяет экипажу выйти из него и вести огонь с расстояния, на котором попадание и взрыв "мотолыги" не нанесет вреда бойцам.

Отметим, что МТ-ЛБ начали производить еще в 1964-м году, он часто невооружен, и для современного поля боя годится слабо, но очень полезен при эвакуации раненых, перевозке грузов и др. Но все чаще его переоборудуют и для решения боевых задач.

Так, оккупанты пытаются сделать на базе МТ-ЛБ самоходный миномет.