Превратили "Василек" в "шушпанцер": оккупанты создали новую самодельную САУ

В новом монстре оккупанты использовали оружие почти 80-летней давности

Российкие оккупанты продолжают создавать различные образцы "шушпанцеров" — самодельных образцов бронированной техники. В этот раз они сварганили импровизированную САУ, установив на злосчастный легкобронированный многоцелевой тягач МТ-ЛБ миномет "Василек" калибра 82 мм.

Появившееся в российских каналах фото нового "супероружия" в своем Telegram-канале прокомментировал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Эксперт оценил данную идею как еще одно свидетельство деградации российского ВПК, когда самоходный автоматический миномёт разработанный в 1946 году и не потерявший до сих пор актуальности, был установлен на базе МТ-ЛБ.

"Причём его никто не интегрировал в "мотолыгу", а тупо взяли и поставили на неё. Конечно, "эксперты" могут меня поправить и напомнить, что есть версии 2Б9М ["Василек"] на базе МТ-ЛБ и даже БМП-1, но всё же, всё это было заводской интеграцией миномёта в мобильную гусеничную базу. А в данном случае, ну вот просто поставили, подвязали и в бой! Точность и эффективность? Дискуссионно", — отмечает Александр Коваленко.

Действительно, хотя миномет "Василек" производится с 1955 года, он остается довольно грозным оружием и может запустить в минуту до 120 мин весом 3 кг на дальность чуть больше 4 км. Правда, будучи приварен к корпусу МТ-ЛБ, он стал более заметен, увеличил нагрузку на двигатель тягача, увеличив риск его поломки, и ухудшил точность, поскольку отдача теперь придется не в землю, а в корпус "мотолыги", которая начинает раскачиваться.

С другой стороны, у оккупантов нет другого выхода, ведь даже самый новый и распиаренный их танк Т14 "Армата" оказался неприспособлен к реальным боевым действиям.