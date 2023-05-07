В бой идет антиквариат: у оккупантов проблемы с самым распиаренным танком

Проблемы признают даже в россии

В 2023 году оккупанты смогут массово применять на фронте разве что на устаревшие танки Т-54/55 и Т-62, потому что новейший и самый распиаренный Т-14 "Армата" с массой недостатков просто не способен воевать против Украины.

Об этом сообщает Telegram-канал "Московская прачечная", прилагая фото перечня поручений, которые выдало Министерство обороны рф после совещания, посвященного проблемам с "Арматой".

Как утверждает канал, ситуация с танком Т-14 — плачевная, и в ходе проведенного 6 марта совещания по гособоронзаказу министр обороны сергей шойгу поручил провести анализ поломок, взять на контроль завершение опытно-конструкторской работы, закончить испытания в 2023 году и не отгружать технику в армию до устранения недостатков. Проще говоря, ждать эти танки в массовых количествах в этом году не придется, и против ВСУ оккупанты могут выставит в массовых количествах разве что антикварные Т-54/55 и максимум Т-62.

Арматы до конца года производить не будут

Но надо сказать, что даже при появлении "Армат" на фронте, украинские бойцы знают, как с ними бороться. Лучшим способом будет поразить его в верхнюю часть башни, где бронирование достаточно слабое, ПТРК TOW-2B или Javelin, предварительно ударив украинской ракетой комплекса "Стугна".

Вражеские ресурсы утверждают, что некоторое количество "Армат" из десятков имеющихся уже переброшены в Украину. Однако оккупанты сами не верят в их живучесть, поэтому используют не по прямому предназначению в качестве танков прорыва, а как самоходки для обстрела позиций ВСУ, что ведет к износу ствола орудия.