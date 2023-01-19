В Украину едет “Армата”? Как уничтожить российский супертанк

У хваленого танка есть недостаток, который поможет легко его уничтожить

Российские оккупанты могут отправить на передовую в Украине очередную "вундервафлю" — танки Т-14 "Армата", которые они по какой-то причине считают лучшими в мире и не имеющими аналогов. Однако эта бронетехника окажется на линии фронта, скорее, для пропаганды, нежели ради боевого крещения.

Об этом в своем Twitter сообщает Министерство обороны Великобритании.

Россияне создавали "Армату" с 2009 года в качестве новейшей техники для будущей войны, поэтому Т-14 должен был стать революционной машиной.

Однако ее характеристики не впечатляют: вес 47 тонн, 125-мм танковая пушка с 46 снарядами, два пулемета — 12,7 мм "Корд" и 7,62 мм ПКТМ, скорость от 40 до 80 км в зависимости от типа местности.

Фишкой танка россияне считают его живучесть. Так, динамическая броня якобы на 95% защищает от всех видов РПГ, а активная защита "Афганит" может не только поднимать дымовые завесы, но и ставить помехи ПТУРам или сбивать их на подлете своими мини-снарядами, отстреливаемыми с башни бронемашины.

Сама башня Т-14 нежилая, а три члена экипажа располагаются в корпусе танка, самые важные узлы которого прикрыты бронированными заслонками, что должно увеличить шансы мехвода, командира и оператора-наводчика на выживаемость.

При этом сами оккупанты уверяют, что мифическое спецпокрытие танка снижает его видимость для ПТРК и других противотанковых средств.

Вместе с тем практически каждое публичное появление Т-14 приводило к курьезам. Так, на первом подобном мероприятии – репетиции "парада победы" на Красной площади в Москве в 2015 году – танк позорно заглох.

Заглохший на параде Т-14

Были технические неполадки у машины и в 2018 году и снова на параде.

Но это не единственная проблема танка. По мнению экспертов американского журнала The National Interest, Т-14 имеет серьезную проблему – слабое бронирование верхней части башни, куда он может быть поражен ПТРК TOW-2B или Javelin и уничтожен. Оба комплекса состоят на вооружении ВСУ и успешно используются против других современных танков рф – Т-90, причем в паре с украинским ПТРК "Стугна".

Рроссийские танки и по ряду других параметров проигрывают тяжелой бронетехнике НАТО, которую начнет получать Украина.