"Полный абзац": почему эксперта шокировал российский танк "Армата"

Поразить танк оказалось проще чем думали прежде

Наиболее распиаренный российской пропагандой танк Т-14 "Армата" уже имеет массу проблем, но продолжает удивлять. В этот раз оккупанты показали расположение оборудования в танке, чем только удивили всех.

Так, военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко показал фото Т-14 "Армата" без верхних панелей башни. Как подчеркнул эксперт, это "полный абзац".

"Все те приборы, которые вы можете сейчас наблюдать, это оптика, радар, комплекс всевозможных датчиков и жизненно-важных систем. Это всё вынесено наружу в наиболее уязвимых боковых проекциях башни! То есть, ослепить, обездвижить и уничтожить не имеющий аналогов в мире танк можно, например, банальным выстрелом из РПГ-7 или хорошо всем знакомым FPV-дроном!", — поясняет эксперт.

По словам Александра Коваленко, Т-14 "Армата" – это яркий пример даже не тупика российского танкостроения, а его полной деградации. Продолжения так называемой "модернизации" Т-72Б, результатом чего стал дефективный Т-90. Новый же танк, по доставшимся от СССР проектам, превратился в полнейшее убожество — "Армату".

А тем временем в Украину прибыла первая партия американских танков Abrams. Всего ВСУ должны получить 31 такую машину.