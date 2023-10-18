Украина получила ракеты ATACMS: почему именно сейчас и что изменится на фронте

В зоне поражения окажутся новые российские склады, авиабазы и укрытия спецподразделений страны-агрессора

Украина наконец-то получила и впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS. Это официально подтвердил президент Владимир Зеленский, а главком ВСУ Валерий Залужный даже опубликовал видео запуска ATACMS в Украине.

Эксперты рассказали "Телеграфу", что означает появление на фронте подобных ракет в ракурсе всей российско-украинской войны.

Аналитик, специалист по ракетному вооружению Александр Кочетков поясняет: "Мы так долго ожидали передачи нам американских баллистических ракет ATACMS, что их появление и применение особым сюрпризом для украинцев не стало. А вот для агрессора – да".

Напомним, что именно ATACMS ударили по аэродромам в оккупированных Бердянске и Луганске, уничтожив массу вражеской авиатехники.

"Ракет ATACMS – целое семейство. США передали нам наименее дальнобойную – 165 км дальности, но мощную – кассетная боевая часть 500 кг. Судя по всему, на решение США повлияло то, что Северная Корея начала открыто снабжать россию своим вооружением", – считает аналитик.

Поскольку количество переданных Украине ракет — чуть больше десятка, то серьезно на ход боевых действий они не повлияют, отмечает Александр Кочетков. Однако, акцентирует он, это явно пробная партия. И весьма желательно, чтобы дальше их стало больше.

"С учетом этого увиливание Германии от поставок крылатых ракет TAURUS становится все более затруднительным. Кстати, характерная особенность полученных нами ракет ATACMS заключается в том, что их крайне сложно сбить имеющимися у агрессора средствами ПРО", – подчеркивает эксперт.

Бывший работник СБУ и консультант комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассуждает так:

"Мы очень долго ждали ATACMS, их реально не хватало на фронте. Так долго американцы тянули с этим решением, скорее всего, потому что придерживаются стратегии контролируемой эскалации. Когда накал ситуации происходит постепенно, чтоб у кого-то в кремле не снесло "крышу". Тот вариант, который мы получили – это ракеты середины 1990-х с радиусом действия 165 км. Почти вдвое меньше, чем мы ожидали. Но это – кассетные боеприпасы. Что увеличивает радиус поражения. К тому же, стреляя, допустим с тех территорий Херсонщины, которые мы контролируем, можем теперь мощно накрывать западное побережье Крыма".

По словам эксперта, в зоне поражения теперь – новые российские склады, базы, где размещается авиация противника, спецтехника, скрываются спецподразделения страны-агрессора (военная разведка, ФСБ).

"Понятно, что никто не скажет, сколько именно таких ракет нам передали. Как и то, что это – пробный вариант. Партнеры смотрят, как мы ими воспользуемся, насколько эффективно будем применять, не перейдем ли "красные линии" (удары по рф в ее международно признанных границах), – отмечает Иван Ступак. – Думаю, что через пару месяцев нам дадут и ракеты с радиусом действия 300 км или повышенной пробивной способностью, чтобы крушить бункеры и укрепрайоны россиян".