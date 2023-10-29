Т-90М оккупантов: эксперт назвал три слабых места танка врага

Каждого из них хватит для поражения техники, а все вместе делают уничтожение танка гарантированным

Заявленный как очередной "аналоговнет" российский танк Т-90 уже не раз становился жертвой ВСУ, а его обгорелые останки даже побывали на Крещатике. Всего же, по неподтвержденным данным, украинские воины уничтожили уже более 125 таких танков, 87 из которых подтверждены фото и видео.

Об этом в своем материале для Obozrevatel пишет военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Также он указывает на три основных недостатка, благодаря которым танк делается легкой добычей ВСУ.

Первый из них – слабое бронирование. Например, у башни Т-90 оказалось больше ослабленных зон, чем у "родителя" – танка Т-72Б. Причем дополнительную защиту получили в танке именно те участки, которые и до того были хорошо защищены. Россияне пытались скопировать схему бронирования немецкого Leopard-2, но сделали это неумело, разместив бронеплиты под максимально уязвимым углом для прострела прямой наводкой.

ВСУ давно используют этот недостаток бронирования, поражая Т-90М в башню.

Второй минус – довольно мощный (до 1100 лошадиных сил), но абсолютно неэффективный двигатель. Он является продолжением двигателя В-2, созданного в Харькове еще в 1939 году. В результате он выбрасывает много выхлопных газов, которые демаскируют танк, особенно в инфракрасном диапазоне, что позволяет легко захватывать такую цель ракетам с головками самонаведения.

Наконец, третий минус – система управления огнем, имеющая критически важный компонент в виде прицела "Сосна-У". Его производит только один завод в Беларуси на основе комплектующих французской фирмы Thales, и во Франции его относят уже к прошлому поколению. Из-за нехватки прицелов оккупанты вынуждены ставить на Т-90М старые приборы наведения, с куда худшими характеристиками — дальность обнаружения цели падает с 5 до 3 км.

Любопытно, что на передовой Т-90 с двигателем, созданным на базе мотора для довоенных танков Т-34 и БТ-7, могут встретиться с выпущенными в 1932-1956 годах ГАЗ-АА "полуторками", использовавшимися во Второй мировой войне и замеченными под Авдеевкой.