ВСУ продвигаются вперед, а враг применяет заградотряды: что происходит под Авдеевкой (карта)

Оккупанты атаковали, но наши воины отбили их натиск

Идет 365-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, 19 ноября украинские войска контратаковали под Авдеевкой. Им удалось продвинуться вперед.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW). Выводы аналитиков базируются на проанализированных данных.

Отмечается, что дождливая погода, вероятно, будет продолжать замедлять темпы боевых действий до наступления зимних условий. Геолокационные данные, опубликованные 19 ноября, указывают, что украинские силы продвинулись вперед возле железной дороги к юго-востоку от Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки).

Российский "военкор" утверждал, что украинские силы отбили позиции у железной дороги возле Степного и контратаковали возле Авдеевского коксохимического завода. Россияне, в свою очередь, проводили наступательные операции под Авдеевкой, но не добились никаких подтвержденных успехов 19 ноября.

Ситуация на Авдеевском направлении на карте deepstate

В то же время, российские "военкоры" утверждали 18 и 19 ноября, что российские войска продвинулись в районе промышленной зоны на юго-восточной окраине Авдеевки. Также они якобы продвинулись у Авдеевского коксохимического завода и железной дороги к западу и северо-западу от Красногоровки (5 км к северо-западу от Авдеевки).

Кроме того, российский "военкор" заявил 19 ноября, что элементы российской 114-й мотострелковой бригады (1-й армейский корпус "ДНР") и подразделения "Шторм-С" продвинулись вперед возле ресторана "Царская охота" к югу от Авдеевки. Однако вскоре он отказался от этого заявления после того, как другие российские источники опровергли это утверждение.

Украинский Генеральный штаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали к югу от Новокалиново (13 км к северо-востоку от Авдеевки), к востоку от Новобахмутовки (9 км к северо-западу от Авдеевки). Также бои шли у Северного (6 км к западу от Авдеевки) и Авдеевки.

В свою очередь российские источники утверждали, что 18 и 19 ноября оккупанты атаковали вблизи Первомайского (10 км к юго-западу от Авдеевки) и Северного; к западу от Красногоровки; к югу от террикона к северо-западу от Авдеевки. Также они наступали к востоку от коксохимического завода; в направлении Новокалиново; и из промзоны к юго-востоку от Авдеевки.

Также российские источники утверждали, что 18 и 19 ноября боевые действия велись в районе промзоны и коксохимического завода. Также были бои в районе села Степное.

Представитель украинской Таврической группировки войск полковник Александр Штупун заявил 19 ноября, что количество российских дезертиров и военнослужащих, которые отказываются вести наступательные операции, растет. Это вынуждает российское командование применять физическую силу и заградительные отряды, чтобы подтолкнуть россиян к бою.

По словам Штупуна, оккупанты понесли большие потери под Авдеевкой. Они вынуждены использовать мобилизованный личный состав и призывников из числа военнослужащих-срочников.

Ранее генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николай Маломуж рассказал "Телеграфу", есть ли шансы удержать Авдеевку. Он также пояснил, почему оккупантам так важно захватить город.