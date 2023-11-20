Война — день 635: оккупанты штурмуют на востоке, а ВСУ перерезают логистику россиян

Оперативно о главном за сутки

Активные боевые действия продолжаются по всей линии фронта. Оккупанты особо активно проявляют себя на участке Купянск-Сватово-Кременная, а также возле Авдеевки. ВСУ в свою очередь атакуют возле Бахмута, на Запорожском направлении и имеют успехи на левом берегу Херсонщины. Вместе с тем с наступлением холодов активность боевых действий может упасть, хотя в ВСУ говорят, что используют холодное время года, чтобы перерезать логистические маршруты и сделать нахождение оккупантов на территории нашей страны максимально невыносимым.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 20 ноября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Россияне сообщают о том, что над городом Электросталь к востоку от москвы ПВО сбила дрон, который летел в сторону российской столицы.

С данными за 17 ноября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 632: ВСУ наконец оттесняют врага на левом берегу Херсонщины

О том, что происходило 18 ноября, читайте в материале: Война — день 633: масштабная атака дронов, попытки штурмов оккупантами Авдеевки и успехи ВСУ на Херсонщине

Информацию за 19 ноября смотрите по ссылке: Война — день 634: ВСУ продвигаются на левобережье Херсонщины, войска рф давят на востоке