Удержим Авдеевку? Экс-глава внешней разведки оценил ситуацию для ВСУ

Россияне хотят захватить Авдеевку ради хоть какой-то уже победы

Россияне не прекращают обстреливать Авдеевку в надежде оцепить город и взять в клещи. Но захват города не будет иметь для россиян никакого военно-тактического значения.

Об этом в интервью "Телеграф" рассказал генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николай Маломуж. Он считает, что, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, у ВСУ есть шансы сохранить контроль над городом.

Украинские военные сейчас создали опорный пункт на Авдеевском коксохимическом заводе, по которому россияне сутками стреляют из всевозможного вооружения. Это место превращается во вторую "Азовсталь", считает Николай Маломуж. Для россиян Авдеевка не имеет особого тактического значения, скорее это просто символический и политический интерес.

"Показать, что именно у них есть инициатива. Мол, ВСУ не сумели взять ни один город за время летнего контрнаступления, а россияне смогли в рамках осенне-зимней кампании. И ради этого символа оккупанты сейчас сжигают огромные резервы. И это, как в случае с Бахмутом, наша основная задача в районе Авдеевки. "Перемолоть" больше сил и средств противника. Добивать оставшиеся профессиональные части", — объясняет генерал.

Он отметил, что сперва оккупанты направили в район Авдеевки три бригады, а когда их силы были на исходе, то еще столько же. Помимо этого, россияне привлекли ЧВК, в том числе и "вагнеровцев", которые действуют под эгидой минобороны.

"Но сначала в бой бросают практически не подготовленных новобранцев. То же "пушечное мясо", которого российские правители и командиры никогда не жалели. А потом, буквально по трупам, идут более подготовленные бойцы. Методически продавливая нашу оборону под прикрытием вала огня. И несяя колоссальные потери. Менее чем за месяц штурмов россияне там фактически угробили пять бригад живой силы, сотни танков, БТР и БМП", — рассказал Николай Маломуж.

Но, несмотря на усиленную атаку противника, в ВСУ есть все ресурсы, чтобы удержать Авдеевку, считает генерал. Украинским воинам следует ударить с флангов по смыкающимся вокруг города клещам, тем самым не дать противнику окружить город.

Даже если оккупантам и удастся захватить Авдеевку, то это никак не повлияет на ход войны.

"Это (захват Авдеевки — ред.) не такая большая потеря, не переломный момент на фронте. Но зачем давать путину и роспропаганде повод трубить о своих "победах"? Подбадривая российское общество, начиная с новой силой давить на зарубежное сообщество. Рассказывая о том, что перспектив деоккупировать свои территории у Украины нет, скорее еще что-то потерять. Потому, мол, давайте договариваться. По крайней мере, о прекращении огня. Конечно, на условиях рф. К тому же потеря Авдеевки станет ударом по морально-психологическому состоянию украинского общества, наших воинов. Особенно учитывая, какое мощное информационное обеспечение этому предоставит страна-агрессор", — отмечает экс-руководитель внешней разведки.

Подробнее о том, что происходит на фронте и какие планы у россиян читайте в нашем материале: "Авдеевка, Бахмут и южный фронт: генерал Маломуж объяснил планы путина и действия ВСУ".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне на фронте применили запрещенное оружие. Случаи зафиксированы сразу на двух направлениях.