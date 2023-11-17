Авдеевка, Бахмут и южный фронт: генерал Маломуж объяснил планы путина и действия ВСУ

путин требует успехов, поэтому ему важен захват хоть какого-то города

Истекает 20-й месяц полномасштабного вторжения россии в Украину. Западные СМИ и чиновники соревнуются в прогнозах, сколько еще продлится война. Российские оккупанты усиленно штурмуют Авдеевку, пытаясь окружить очередной город-крепость. А украинские воины закрепляются на левобережье Херсонской области.

О ситуации на фронтах и вариантах развития событий "Телеграфу" рассказал генерал армии, экс-глава Службы внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николай Маломуж.

Авдеевка: ставка путина и украинский ответ

По словам Николая Маломужа, снижение поддержки Украины со стороны Запада сказывается на эффективности наших наступательных операций. И потому нам придется делать ставку на оборону. Развивая параллельно успехи на южном направлении, где ведем наступательные действия.

"Уже понятно, что задача путина – выйти на границы Донецкой и Луганской областей – остается идеей "фикс" для кремля. Лично путин провел ряд совещаний по этому поводу. Ударные силы россиян были сконцентированы возле Купянска, Марьинки, Лимана. Россияне пытаются создать несколько возможностей для прорыва оккупационных войск. Эта задача была поставлена путиным лично. Он контролирует ее выполнение, требует постоянных отчетов", – рассказывает генерал.

Первый сектор: Купянск – Кременная – Сватово – Лиман. С перспективами полного захвата Луганской области и оккупации части Харьковской с движением в сторону Харькова.

Второй сектор: Авдеевское направление. Именно оно, считает эксперт, становится для захватчиков приоритетным, потому что на Купянском они забуксовали. ВСУ там не только удержали позиции, но и удачно контратаковали. И россияне там вновь копят силы для нового рывка, поясняет Николай Маломуж.

"А путин продолжает требовать успехов. В том числе захват Авдеевки, – отмечает генерал – Ему важен захват хоть какого-то города. После майского захода в остатки Бахмута у россиян особых "приобретений" нет. А так как Авдеевка оказалась удачной мишенью, ведь рядом территории, давно контролируемые россиянами, ее захват представился кремлю вполне реалистичным. И он бросил туда огромные силы и средства. Включая спецназ и более-менее подготовленных наемников".

Нашим там очень тяжело, подчеркивает Николай Маломуж. После нескольких волн штурмов чуть ли не в лоб, вражеская группировка откатилась, зализала раны. И стала действовать более расчетливо.

"Сейчас идут тотальные обстрелы Авдеевки с одновременными попытками окружения города. Взятия его в клещи. Авдеевский коксохим фактически превращается во вторую "Азовсталь". Этот завод сейчас стал нашей крепостью, мощным опорным пунктом, на который накатывают новые и новые атаки врага, который подвергается массированным ракетно-бомбовым ударам", – рассказывает эксперт.

Он акцентирует, что захват Авдеевки не будет иметь для россиян военно-тактического значения. Скорее – символическое, политическое. Показать, что именно они владеют инициативой. Дескать, ВСУ не сумели взять ни одного города за время летнего контрнаступления, а россияне – смогли в рамках осенне-зимней кампании.

"И ради этого символа оккупанты сейчас сжигают огромные резервы. И это, как в случае с Бахмутом, наша основная задача в районе Авдеевки. "Перемолоть" как можно больше сил и средств противника. Добивать оставшиеся профессиональные части", – поясняет генерал.

Николай Маломуж отмечает, что сперва россияне подтянули к Авдеевке три бригады, потом еще почти столько же. Привлекли ряд частных военных компаний, действующих под эгидой минобороны рф.

"Есть там и вагнеровцы, которых распылили и туда, и в Росгвардию. Но сперва в бой бросают практически не подготовленных новобранцев. То самое "пушечное мясо", которое российские правители и командиры никогда не жалели. А затем, буквально по трупам, идут более подготовленные бойцы. Методично продавливая нашу оборону под прикрытием вала огня. И неся колоссальные потери. Менее чем за месяц штурмов россияне там фактически угробили пять бригад живой силы, сотни танков, БТР и БМП", – рассказал генерал.

Он считает, что у нас есть ресурсы, чтоб удержать Авдеевку. Нужно бить с флангов по смыкающимся вокруг нее "клещам", не давая противнику создать условия для окружения защитников города, считает эксперт.

"Если россияне смогут захватить Авдеевку – это не такая большая потеря, не переломный момент на фронте. Но зачем давать путину и роспропаганде повод трубить о своих "победах"? Приободряя российское общество, начиная с новой силой давить на зарубежное сообщество, на политиков. Рассказывая о том, что перспектив деоккупировать свои территории у Украины нет, скорее – еще что-то потерять. Поэтому, мол, давайте договариваться. Как минимум – о прекращении огня. Естественно, на условиях рф. К тому же потеря Авдеевки станет ударом по морально-психологическому состоянию украинского общества, наших воинов. Особенно учитывая, какое мощное информационное обеспечение этому придаст страна-агрессор", – отмечает экс-глава Внешней разведки.

Бахмут: "успех", который кремль боится потерять

Третьим направлением приложения российских наступательных усилий является Бахмут, продолжает Николай Маломуж.

"Но если захват Авдеевки важен путину как демонстрация неких новых успехов т.н. "сво", то удержание россиянами Бахмута, захват которого стоил жизни десяткам тысяч оккупантов, тоже "пунктик" для кремля. Если россияне сбегут из уничтоженного ими города, это будет считаться очередным провалом путинской стратегии "спецоперации". Что-то типа бегства из деоккупированного год назад Херсона, который россияне громогласно возвращали "в родную гавань". А потом удирали оттуда под весьма красноречивое молчание пропаганды", – напоминает генерал.

Он подчеркивает, что путин уже полгода рассказывает о захвате Бахмута как великом успехе "российского оружия". И лишиться такого "успеха" нельзя. Потому туда и подтягивают резервы оккупационной армии.

Генерал уверен, что путин приказал взять Авдеевку и удержать Бахмут любой ценой. Ведь ценность человеческой жизни для кремля всегда равнялась нулю. Поэтому равняют с землей города, потому кладут тысячами своих вояк. И уж тем более не жалеют украинцев – ни военных, ни гражданских.

"Сейчас противник пытается восстановить потерянные позиции в районах Клещиевки и Андреевки, – рассказывает эксперт. – Чтобы ВСУ не имели там выгодного положения, позволяющего выкашивать россиян в Бахмуте".

Южный фронт: хорошие перспективы ВСУ

Учитывая, какие силы и средства путин бросил на достижение задач по выходу на админграницы Луганской и Донецкой областей (или удержание Бахмута и захват Авдеевки), их не хватает на других направлениях.

"А фронт у нас – около 1,3 тысячи км. Рассредоточить 420-450 тысяч военных, которых кремль бросил в Украину, по этой длине невозможно. Приходится выбирать. Путинский режим выбрал восток, а потому терпит сейчас поражения на юге", – подчеркивает Николай Маломуж.

Мы, продолжает он, наступаем в Запорожской области, постепенно продвигаясь к Мелитополю, перебивая логистику, что может сказаться на всей южной группировке противника. ВСУ провели ряд успешных операций (пока – тактического уровня) на левом берегу Днепра в Херсонской области.

"Похоже, что пробивание с флангов коридора до Мелитополя (Токмак – Мелитополь – Бердянск), заход более мощных наших сил с Херсонщины, является целью украинского командования, – рассуждает генерал. – Таким образом удастся перекрыть южный логистический коридор оккупантов, закрыв большу́ю группировку в огромном южном котле. Что стало бы уже стратегическим поражением агрессора".

Эксперт уверен: даже если россияне продвинутся на востоке, но потеряют юг – это станет для них катастрофой. Для ВСУ тогда открывается дорога на Крым. А позиции оккупантов на востоке резко ослабнут.

"Чтобы иметь какие-то успехи, кремлю нужно около миллиона военных. Подготовленных, а не наскоро собранных, всего боящихся, идущих вперед исключительно под прицелом заградотрядов. Так что вырисовывается, что у нас хорошие перспективы на юге. Возможно, что-то неожиданно вырисуется на востоке, причем на направлениях, где враг удара не ожидает", – отмечает Николай Маломуж.

Крайне важны нестандартные действия, уверен он. Которые противник не просчитывает. Это – в компетенции нашего Генштаба. Он должен их сгенерировать, согласовать с главкомом ВСУ Залужным и верховным главнокомандующим, президентом Зеленским, поясняет генерал.

"К сожалению, наше летнее наступление нестандартностью не отличалось. Мы шли на мощно укрепленные позиции россиян именно там, где они ожидали. И предсказуемо увязли в изматывающих позиционных боях", – подчеркивает эксперт.

И, конечно, продолжает он, нестандартные действия должны быть подкреплены современными военными технологиями, включая дальнобойные ракеты (это уже – по части наших партнеров).

"Но, подчеркиваю, во главе угла должны быть именно неожиданные, не просчитываемые действия наших военных на фронте. Не глухая оборона на определенных участках или атаки на минные поля и эшелонированные укрепления россиян. А такие ходы, которые загонят их в тупик, заставят паниковать, пятится, а то и бежать, как было в прошлом году на Харьковщине и Херсонщине", – напоминает Николай Маломуж.

По его мнению, тут свое слово должны сказать наши Силы специальных операций, спецслужбы.

"Необходимы скоординированные действия. Чтобы у врага "зашаталось" и в тылу, причем, на разной глубине, и на фронте, причем на разных направлениях, в том числе совершенно неожиданных", – констатирует экс-глава Службы внешней разведки.