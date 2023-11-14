На сколько затянется война в Украине? СМИ озвучили прогноз западных чиновников

Ни россия, ни Украина не готовы идти на компромиссы

Представители Запада все чаще берутся прогнозировать, сколько будет продолжаться война в Украине. Такие разговоры усугубляют на фоне меньшего, чем ожидалось, успеха в контрнаступлении, связывающих с задержкой поступления военной помощи.

Аналитики издания Economist проанализировали и пришли к выводу, что чиновники западных партнеров делают ставку на то, что война Украины с россией будет длиться еще 5 лет. Хотя раньше в США прогнозировали, что война закончится в течение следующих пяти лет.

"Западные чиновники все чаще считают, что война в Украине может затянуться еще пять лет", — говорится в сообщении. Однако добавляется, что ни россия, ни Украина не готовы идти на компромиссы и уступать территории, но и выйти из тупика не смогут. Также войну, начатую россией, считают едва ли не самой большой со времен Второй мировой.

Economist отмечает, что даже без войны военный потенциал Запада испытывает огромное давление в последние годы. Война в Украине стала напоминанием о том, сколько боеприпасов тратится в больших войнах, а также о том, насколько мизерны западные арсеналы — и средства их пополнения — на самом деле. Америка резко увеличивает производство 155 мм артиллерийских снарядов. Даже тогда их производство в 2025 году, скорее всего, будет ниже, чем у россии в 2024 году.

Внимание западных стран нуждается и в Израиле, так или иначе влияющем на поддержку Украины. Но обе войны могут затянуться, что приведет к принятию вынужденных компромиссных решений. Об этом говорит Марк Канкиан из Центра стратегических и международных исследований мозгового центра в Вашингтоне.

"Несколько систем, необходимые Украине для ее контрнаступления, могут быть недоступны в том количестве, которое хотела бы Украина", — добавляет он.

Большая проблема состоит в том, что реально США не способны вооружить себя и своих союзников одновременно. Уже известны случаи, когда Вашингтону пришлось перебросить несколько снарядов, направленных на Украину, в Израиль.

"Если наши производственные линии уже пытаются идти в ногу с потребностями вооружения Украины, — отмечает Искандер Реман из Университета Джона Гопкинса в недавней статье о затяжных войнах, — они будут полностью перегружены в случае фактической длительной, равноправной войны, когда возможен конфликт с таким противником, как Китай".

КНР учитывается, ведь это страна, которая может существенно поддерживать россии в войне. К тому же, Китай начал наращивать производство оружия в тех количествах, до которых Западу еще далеко. А противостояние

Эти вызовы указывают на более глубокое напряжение в американской оборонной стратегии. С 1992 года американские военные планировщики придерживались того, что было известно как стандарт "двух войн". Американские вооруженные силы должны были быть готовы вести две одновременно войны среднего размера против региональных государств — скажем, Ирака или Ирана — а не просто одну большую войну. В 2018 году администрация Трампа изменила это на стандарт "одной войны": на практике это обязательство иметь возможность вести войну либо в Европе, либо в Азии, но не у обоих одновременно. Администрация действующего президента США Джо Байдена придерживалась этого подхода.

Также аналитики не исключают провокаций от россии в вопрос Тайваня, ведь это откроет еще один фронт для США и еще больше отвлечет от Украины.

"Как и во времена "холодной войны", каждый кризис, каким бы он ни был, может рассматриваться как испытание американского или китайского могущества, вовлекающего каждую из стран", — сказано в материале.

Ранее Телеграф писал, что в Конгрессе США опасаются углубления проблемы с оказанием помощи Украине.