"Приближается переломный момент": Ермак назвал важнейшую для Украины дату

Он отметил, что контрнаступление ВСУ развивается

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что 2024 год станет "решающим" в войне в Украине. Он добавил, что Украина "знает, как достичь победы".

Об этом Ермак сказал во время выступления в Институте Хадсона в Вашингтоне 13 ноября. Его слова цитирует Bloomberg.

"Приближается переломный момент в войне. Следующий год будет решающим", — сказал глава Офиса президента.

Ермак также заявил, что контрнаступление ВСУ "развивается", и Украина "знает, как достичь победы". Кроме того, он подтвердил информацию, что украинские войска закрепились на левом берегу Херсонской области.

По словам главы ОП, на нынешнем этапе войны Украине нужно больше вооружения, в частности системы ПВО. Также необходимо введение санкций против россии и стран, которые предоставляют ей военную помощь.

Стоит отметить, что в недавнем интервью Ермак сравнил войну с российскими оккупантами с забегом на 100 метров и заявил, что 70 метров мы уже пробежали. Однако, по его словам, эти последние 30 являются самыми тяжелыми.

Ранее "Телеграф" сообщал, что секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, от чего зависит, закончится ли война в Украине в 2024 году. По его словам, власти делают все возможное для этого. Но есть еще один важнейший фактор.