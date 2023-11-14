Цифры выросли до колоссальных: в ОП назвали количество россиян, воюющих в Украине

Украина нуждается в сохранении международной поддержки

В Офисе президента Украины озвучили количество российских военных, которые сейчас находятся в Украине. Даже с учетом огромных потерь их стало намного больше, чем в начале полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает издание "РБК-Украина", ссылаясь на заявление главы ОП Андрея Ермака. По его данным, украинская армия отвоевала уже около 50% ранее оккупированных территорий, однако сегодня численность российской группировки в Украине втрое больше, чем в начале агрессии.

"Поэтому наша страна нуждается в сохранении международной поддержки", — отметил он, обращаясь к советниками лидеров США, Великобритании, Германии и Франции в Вашингтоне.

Стоит отметить, что конкретная цифра озвучена не была, однако, судя по данным, которые озвучивал Генштаб ВСУ в начале лета 2022 года, к широкомасштабной агрессии против Украины россия привлекла около 330 тысяч человек. При этом самих военных, которые были сформированы в батальонно-тактические группы, и находились на различных направлениях — 150 тысяч. С морским и воздушным компонентом — 220 тысяч.

Таким образом получается, что сейчас на территории Украины находится минимум 450 тысяч военных страны-агрессора.

Напомним, ранее мы писали о том, что потери россиян в технике в разы больше, чем у ВСУ, но не во всем.