Потери россиян в технике в разы больше, чем у ВСУ, но не во всем (инфографика с начала вторжения)

По данным Генштаба потери россиян в технике в несколько раз больше

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла намного больше техники, чем защитники Украины. Соотношение общих потерь приблизительно 3:1.

Об этом сказано в инфографике Telegram-канала UA War Infographics. По подсчетам аналитиков задокументированные и подтвержденные потери российской армии в технике составляют 12 450 единиц, в то время как Силы обороны Украины потеряли 4 575 единиц техники.

Так, оккупанты потеряли в боях 4 484 ББМ, в то время как ВСУ лишились 2 019 ББМ. Автомобильной техники россиян было уничтожено 2 908 единиц, а ВСУ потеряли 754 единиц техники. Что касается танков, то враг лишился 2 363 единиц техники, а ВСУ — 660 единиц.

Потери россиян в артиллерии составили 974 единицы, а ВСУ — 419 единиц. Специализированной техники оккупантов официально уничтожено 699 единиц, а ВСУ — 188 единиц. Беспилотников армии рф сбито всего 311 единиц, а Украина потеряла в боях 206 дронов.

Кроме того, враг лишился 284 единиц РСЗВ и 213 систем ПВО. Потери украинской стороны составляют 50 и 139 единиц соответственно.

Что касается авиации, то уничтожено 106 российских вертолетов и 93 самолета, а Украина лишилась 37 вертолетов и 76 самолетов. Единственный пункт, в котором потери Украины больше, чем россии — это флот. Оккупанты лишились лишь 16 кораблей, при этом уничтожив 27 украинских суден.

UA War Infographics

По данным Генштаба ВСУ, за время полномасштабного вторжения было уничтожено намного больше техники — 39 854 единицы.

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