Враг не прекращает штурмы и попытки окружить город: что сейчас происходит в Авдеевке и окрестностях (карта)

Украинские военные удерживают позиции

Ситуация на Авдеевском направлении продолжает накаляться. В последнее время враг не прекращает попыток провести штурм промзоны города.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш. По его словам, в целом на направлении сейчас "очень горячо".

"Очень горячо на нашем направлении. Враг давит и, кроме того, что пытается окружить, несколько дней подряд пытается штурмовать промзону, бросает туда и технику, и личный состав, и очень много", — отметил чиновник.

При этом Барабаш добавил, что у противника нет никаких успехов, несмотря на то, что оккупанты не прекращают давить. По словам городского головы, в самом городе ночью было более-менее спокойно, хотя на позициях бои продолжались.

Ситуация в Авдеевке. Карта DeepState

В то же время в Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что враг не оставляет попыток окружить Авдеевку.

"Наши воины стойко держат оборону, нанося противнику значительные потери. Безуспешными были наступательные действия оккупантов восточнее Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Здесь наши воины отразили 17 атак", — отметили военные.

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