Западные чиновники считают, что война в Украине будет продолжительной

В ходе войны против Украины россия уже потеряла от 300 до 400 тысяч убитыми и ранеными. А потери россиян за день могут достигать 1000 человек.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на западных чиновников. Отмечается, что на условиях анонимности они сообщили такую информацию журналистам.

Они также оценили текущую ситуацию в поле боя. Чиновники подчеркнули, что в самых тяжелых боях под Авдеевкой россия теряет от 500 до 1000 бойцов в день.

"Ни одна сторона не способна совершить решительную операцию на суше", — сказал один из официальных лиц. По его мнению, вероятно, будет продолжаться "длительный конфликт", в котором долгосрочная военная помощь США и Европы будет иметь решающее значение.

Один из чиновников отметил, что контрнаступление Украины на Запорожском направлении фактически завершилось. Хотя, по его словам, вероятно, три украинских бригады переправились через Днепр на левый берег Херсонской области.

Отмечается, что эти силы заняли позицию на левом берегу Днепра, которую россияне оказались неспособны вытеснить. По словам чиновников, было неясно, сколько бронетехники украинские военные смогли переправить через реку. Также чиновники сказали, что они ожидают, что Украина, скорее всего, сможет добиться постепенного прогресса.

Следует отметить, что по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 16 ноября, потери россии составили более 315 тысяч. Только за последние сутки рф потеряла 1330 военных.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина находится на последнем этапе войны. Не исключено, что он станет самым трудным.