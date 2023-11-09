Не время быть жертвами: Зеленский объяснил, как закончить горячую стадию войны

На данный момент разговаривать о каких-либо отношениях с россией не имеет смысла

Для окончания горячей стадии войны Украине нужно восстановить территориальную целостность, права и свободу граждан. Следующая стадия войны — это восстановление справедливости.

Так считает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом глава государства заявил во время обращения к студентам Мексики.

"Все закончится миром, но не нашим миром с Россией — она просто его не хочет. Она представляет мир по-своему. А мы представляем его как независимое, свободное, европейское государство. Поэтому только восстановление территориальной целостности, восстановление прав и свобод людей, восстановление суверенитет — это главные принципы окончания этой горячей стадии войны, а затем — восстановление справедливости", — сказал украинский лидер.

В очередной раз Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не пойдет на уступки. Хотя, по его словам, такие предложения от страны-агрессора снова поступают.

"Есть такие голоса, есть такие предложения. Но этот зверь на этом не остановится. Потому что его политика ничем не отличается от политики ненасытного нацизма. Поэтому мы должны бороться. Поэтому люди в мире должны осознавать: если мы будем жертвами, то мы будем не последними", — отметил президент Украины.

Глава государства подчеркнул, что на данный момент разговаривать о каких-либо отношениях с россией не имеет смысла. Этот вопрос, по мнению Зеленского, нужно отдать на усмотрение будущих поколений.

"Это будет зависеть от того, как Россия закончит эту войну. Выйдет ли она с нашей территории самостоятельно, будут ли готовы их поколения извиняться, будет ли восстановлена справедливость из-за приговоров суда", — отметил он.

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения Украина и россия проводили несколько раундов переговоров. Консенсуса достичь не удалось. Сейчас они "на паузе".

Украинские власти подчеркивают, что страна не вернется за стол переговоров, пока путин не выведет свои войска.

Ранее "Телеграф" сообщил, что американский телеканал NBC News со ссылкой на американских и европейских чиновников заявил, что США и ЕС начали непублично обсуждать с Украиной вопросы возможных мирных переговоров с Россией.