Может стать самым большим успехом ВСУ за последние месяцы. Что точно известно о ситуации в Херсонской области

Это может стать самым большим успехом ВСУ за последние несколько месяцев

Украинские защитники начали внезапное наступление на российские позиции, отбросив последние на несколько километров, так что та можно говорить о положительной тенденции в Херсонской области. Если недавние сообщения о наступлении украинских военных подтвердятся, это станет самым большим успехом ВСУ за последние несколько месяцев, пишет военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке.

Bild пишет о внезапном наступлении ВСУ на юге Украины

Так, издание Bild навивает это серьезным ударом по вооруженным силам путина и приводит слова пресс-секретаря ОК "Юг" Наталии Гуменюк, что ВСУ удалось отбросить россиян на контролируемом РФ восточном берегу реки Днепр на юге Украины. Первоначальные оценки варьировались "от трех до восьми километров" в зависимости от характера и географии берега. Остался открытым вопрос, восстановила ли Украина полный контроль над территорией в Херсонской области и отступили ли россияне.

Если последние сообщения о продвижении Украины подтвердятся, это будет наибольший успех Украины против российских войск через несколько месяцев, пишет издание. Контрнаступление, начатое Киевом в июне, пока было медленным и сначала привело только к отвоеванию нескольких сел на юге и востоке.

Что говорят официальные лица

На прошлой неделе и в последние дни украинские военные действительно сообщали о тяжелых боях и успешном прорыве на Днепре. Так, 8 ноября президент Владимир Зеленский намекнул на "хорошие шаги на Херсонщине", а 14 ноября глава ОП Андрей Ермак прямо заявил, что украинские силы закрепились на левом берегу Днепра.

Карта боевых действий от Deepstate по состоянию на 19 ноября

Пару дней назад морская пехота ВСУ официально отчиталась, что захватила и удерживает небольшие плацдармы на левом берегу Днепра. Силы обороны совершили серию успешных действий на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении. Благодаря мужеству и профессионализму украинским морским пехотинцам, во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, удалось закрепиться на нескольких плацдармах. Украинские морские пехотинцы производят огневые поражения на левобережье Херсонщины и проводят действия с целью уничтожения врага.

Генштаб также сообщил, что Силы обороны совершили серию успешных действий на левом берегу реки Днепр. Украинские защитники обнаруживают пути логистического снабжения боеприпасов и продовольствия российской армии, разведывают места расположения личного состава и техники России, позиций их артиллерии.

"Одна из главных целей работы Сил обороны состоит в том, чтобы оттеснить военных российской армии подальше от правого берега и обезопасить херсонцев от постоянных обстрелов. Украинские военные уничтожают технику и личный состав России, несмотря на прочную линию укреплений и мощное сопротивление армии России", — сообщают в пресс-службе. Генштаб.

Также в Генштабе отметили, что в результате значительных потерь российские войска вынуждены опрокидывать подразделения по другим направлениям.

В свою очередь президент в своем Telegram поблагодарил украинских защитников, которые защищают Украину на левобережье: "Левобережье Херсонщины. Наши воины. Спасибо за вашу силу, за движение вперед! Слава каждому и каждому, кто возвращает Украине свободу и справедливость", — написал Зеленский.

Со своей стороны россия заявляет, что наносит Украине большие потери в боевых действиях и не вспоминает наступление. Но на прошлой неделе в России произошло странное событие с сообщениями государственных информационных агентств об отводе группировки "Днепр", которая сейчас оккупирует левый берег Херсонской области, на "более выгодные позиции", к востоку от реки Днепр. Но впоследствии пропагандисты дали заднюю и сообщение об отступлении было аннулировано. Однако слухи это все-таки породило. Военный обозреватель Денис Попович объяснил, что решение о перегруппировке было. Ибо официальным источником является пресс-служба минобороны РФ, поскольку от них "ТАСС" и им подобные получают информационную информацию. Это значит, что в течение этих 15 минут пока сообщение существовало в информационном пространстве, вопрос перегруппировки в Херсонской области был решен настолько, что кто-то дал команду его обнародовать. За эти 15 минут нашелся кто-нибудь, кто дал команду решение о перегруппировке отменить, а соответствующее сообщение аннулировать. Сейчас реальность такова, что российская армия никуда не отступает и бои на Херсонщине продолжаются.

Оценки наступления

Американский Институт изучения войны (ISW) в своем последнем отчете написал, что ВСУ контратакуют под Авдеевкой и сохраняют инициативу на юге. Так, украинские военные контратаковали возле Авдеевки и 19 ноября совершили подтвержденное наступление. Геолокированные кадры, опубликованные 19 ноября, показывают, что ВСУ продвинулись у железной дороги к юго-востоку от Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки), и контратаковали возле Авдеевского коксохимического завода.

Кроме того, ВСУ продолжили наступательные операции на западе Запорожской области и 19 ноября добились незначительных успехов: продвинулись в районе Новопрокоповки (3 км к югу от Роботино) и Ровно (8 км к западу от Роботино), а также атаковали вблизи сел Вербовое (10 км восточнее Роботино) и Копани (5 км северо-западнее Роботино).

ВСУ 19 ноября продолжили действия на востоке Херсонщины — атаковали районы Пойма (12 км к востоку от Херсона и 4 км от реки Днепр) и Песчановки (13 км к востоку от города Херсон и 3 км от реки Днепр), тогда как российские войска контратаковали в Крынках (30 км северо-восточнее города Херсона и 2 км от реки Днепр). Утверждается, что ВСУ используют модифицированные БПЛА "Баба-Яга" для повреждения российских термобарических артиллерийских систем ТОС на восточном берегу, подчеркивая уязвимость российской ПВО.

Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий объяснил, что ВСУ преуспевают, но все произошло с задержкой из-за действий оккупантов — они вынуждены были отложить наступление из-за подрыва Каховской ГЭС, пишет "ТСН".

"Там сейчас плацдарм — это ключевое. Фактически мы вернулись к тому плану, который был еще в начале лета, и который, к сожалению, пришлось надолго отложить после того, как наши враги взорвали дамбу Каховской ГЭС. Уже теперь можно не делать секрет, что еще в первоначальном плане нашего весенне-летнего наступления был не только прорыв "линии Суровикина" в Запорожье, а начальным планом была высадка на левобережной Херсонщине, создание там плацдарма и мероприятие в тылу всей их оборонной конструкции, которая с этой стороны не защищена", – сказал он.

По данным Дикого, оккупанты подготовили три мощные линии обороны от нашего наступления с севера, но наше наступление с запада на восток не готовы были отбивать. Мол, Силы специальных операций проводили длительную подготовительную работу, дальше в ход пошла морская пехота, сбросить обратно в Днепр россияне нас не смогли. Происходит расширение плацдарма, пошла опрокидывание бронетехники.

Как сообщал Телеграф, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, какова вероятность того, что война в Украине завершится в 2024 году. Он уточнил, от чего это зависит.