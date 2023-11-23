Российские диверсанты пытаются прорваться через границу, в ВСУ назвали их цели

В ВСУ уверяют, что украинская граница усилена

Украинские защитники время от времени фиксируют попытки вражеских ДРГ пройти через государственную границу. Цели и задачи россиян зависят от размеров группы.

Об этом сообщил спикер объединенного пресс- центра Сил обороны Северного направления Юрий Повха. Подробности он озвучил в эфире телемарафона в четверг, 23 ноября.

Спикер рассказал, что иногда вражеские ДРГ пытаются проникнуть группами из 4-5 человек. Иногда их бывает больше — от 10 до 16 человек. "Соответственно, цели и задачи у этих групп, очевидно, разные. Фиксировались попытки прорыва госграницы ДРГ в направлении объектов критической инфраструктуры. Фиксировались и попытки просто чисто террористического захода ДРГ с целью терроризирования местного населения и немногочисленных атак на рокадных дорогах", — рассказал Повха.

Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Северного направления рассказал, что украинская граница была усилена. Созданы системы инженерных заграждений и расположены минные поля.

"Войска контролируют госграницу, определенные силы и средства защищают и стоят на наиболее угрожающих направлениях. Мы не можем сейчас раскрывать все те сюрпризы, которые войска подготовили для захватчиков, но они есть", — заявил спикер.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области. Здесь Силами обороны отражено 12 атак.

Кроме того, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении захватчики не оставляют попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, севернее Ласточкиного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 30 атак.

Как утверждают аналитики Института изучения войны (ISW), ВСУ также продолжают ведение наступательной операции на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Владимир Зеленский назвал четыре направления на фронте, на которых сейчас сложная ситуация.