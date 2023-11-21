У россиян проблемы из-за Авдеевки: эксперт рассказал о "ресурсном тупике"

Оккупантам не хватает сил эффективно воевать на всех участках фронта

Российские оккупанты оказались в ситуации, когда им не хватает войск, чтобы успешно выполнять боевые задачи по всей линии фронта, и пока они пытаются продавить Авдеевку их в свою очередь "прижали" на юге.

Как рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко ("Злой Одессит"), российское руководство дало задание захватить Авдеевку до Нового года, чтобы это можно было предоставить как победу для внутренней аудитории, однако план провалился и его последствия теперь аукаются по всему фронту.

В частности сейчас из-за этого, россиянам пришлось задействовать на направлении Авдеевки наиболее боеспособные подразделения, однако их силы не хватает, чтобы выполнить то, чего от них хотят.

"Всё это привело к тому, что до Нового Года поставленные путиным задачи под Авдеевкой не будут выполнены. А ускорить этот процесс возможно только за счёт насыщения в зоны оперирования дополнительным ресурсом. Проще говоря – продолжать давить количеством. Но, где его взять?", — написал Коваленко.

Обозреватель отметил, что на южном направлении у оккупантов тоже не все так радужно, поскольку украинские войска постепенно продвигаются на левом берегу Днепра и в некоторых местах лишили оккупантов возможности пользоваться дорогой из Олешек до Новой Каховки.

Командование оккупационной группировки войск "Днепр" для сдерживания продвижения перебросило на это направление три тактические группы, а также используют 70-ю мотострелковую и 7 десантно-штурмовую дивизии в качестве резерва. Впрочем, Коваленко напомнил, что последнюю россияне вообще хотели использовать на востоке.

"Вот и наблюдается интересный шпагат. Для взятия Авдеевки до Нового года РОВ (российским оккупационным войскам, — ред.) нужен ещё ресурс. Взять его вроде как есть откуда, как никак, а более 400 тыс оккупантов в зоне БД, но качество не даёт эффекта. А там, откуда забирают, возникает проблема ослабления участка, которую нужно компенсировать. Ресурсный тупик? И без мобилизации его не решить? А пока в россии не пройдут выборы, тема мобилизации – табу", — добавил он

По его словам, это приводит к ситуации, когда российские войска оказываются растянутыми по линии фронта и это может привести к нежелательным для них последствиям.

Как сообщалось ранее, в ВСУ сообщили, что оккупанты усилили давление на Купянск и привлекли к штурмам отряды заключенных и "штрафников"