Отношения Зеленского и Залужного ужасны? The Economist выпустил новую громкую статью

Трещины появились не только на политических линиях

Слухи о конфликте внутри военно-политического руководства Украины вышли уже за пределы страны. На Западе говорят о политической грызне в Киеве, противостоянии Зеленского с Залужным и том, что это все вредит государству.

Как отмечает издание "The Economist", когда россия начала свое вторжение в феврале 2022 года, конкурентная политика впала в спячку. Она вернулась, когда экзистенциальная угроза для Украины уменьшилась в конце того же года.

По данным британского издания, трещины появились не только на политических линиях, но и между военным и политическим руководством.

"Отношения между президентом Владимиром Зеленским и его главнокомандующим Валерием Залужным считаются ужасными", – пишет "The Economist".

При этом отмечается, что впервые о разногласиях в их взглядах стало известно летом прошлого года. В пример там также приводится ситуация с недавним откровенным интервью "The Economist" с Залужным, в котором он заявил, что война в Украине зашла в тупик. Журналисты пишут, что это вывело конфликт в открытую плоскость. Зеленский публично упрекнул Залужного за заголовки. В более позднем интервью он, похоже, предупредил Залужного, чтобы тот занимался военными делами, а не "политикой".

Высокопоставленный источник в украинском правительстве, с которым общалось издание, предполагает, что открытый конфликт в руководстве был "предсказуемым" результатом контрнаступательной операции, которая "не пошла по плану".

Чиновник говорит, что Залужный, возможно, поступил неразумно, противореча более оптимистичной публичной позиции своего президента, но мало кто в правительстве мог бы поспорить с его трезвыми выводами.

Утверждается, что сейчас идет поиск виновных в том, кто несет за это ответственность "Политики говорят, что их генералы – обученные советской властью болваны. А генералы говорят, что политики им мешают. У победы много отцов, но никто не хочет быть отцом безысходности"

Еще одним фактором, влияющим на ситуацию, "The Economist" называет сообщение об уголовном расследовании по обороне юга Украины.

Залужный, по некоторым сообщениям, пока проходит только как свидетель в расследовании, но это может измениться на что-то более серьезное, отмечает издание. Союзники говорят, что возможность уголовного обвинения призвана держать его в узде. Появления генерала в СМИ можно рассматривать как "страховой полис", предполагает источник из Генерального штаба.

"The Economist" отмечает, что "Залужный не декларировал никаких политических амбиций, а его немногочисленные шаги на политической арене нельзя назвать умелыми".

Впрочем, это не означает, что он не представляет никакой угрозы для Зеленского. Президент, который еще в 2019 году был комиком, знает, как быстро украинское общество может создавать и ломать своих лидеров, напоминает издание.

"Внутренние опросы, с которыми ознакомился "The Economist", свидетельствуют о том, что президент, которого когда-то хвалили за его роль в защите страны, был запятнан коррупционными скандалами в его правительстве и беспокойством относительно направления движения страны.

Данные, полученные в середине ноября, показывают, что доверие к президенту упало до +32%, что меньше половины, чем к все еще уважаемому генералу Залужному (+70%). Руководитель разведки Кирилл Буданов также имеет лучшие рейтинги, чем президент (+45%).

Тот же опрос свидетельствует о том, что Зеленский рискует проиграть президентские выборы, если он когда-нибудь столкнется лицом к лицу со своим главнокомандующим", — говорится в материале.

Также отмечается, что 8 из 10-ти украинцев выступают против идеи проведения выборов во время войны. Заленский тоже исключил их проведение в 2024 году, ссылаясь на военное положение "Но падение его рейтингов еще может убедить его изменить свое мнение".

Напомним, о том, почему депутаты вдруг начали критиковать руководство ВСУ и лично Валерия Залужного, и к каким последствиям для всех участников конфликта это может привести, вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Наезд" Безуглой—Арахамии на ВСУ: к чему приведет атака нардепов на Залужного".

Ранее мы писали о том, что экс-командир "Азова" и OSINTеры отреагировали на "наезд" Безуглой на Залужного.