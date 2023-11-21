Зеленский обратился к военным: призвал не вмешиваться в политику

Президент акцентировал внимание на том, что должно быть понимание иерархии

Президент Владимир Зеленский призвал военное руководство страны не вмешиваться в политику Украины, поскольку это ставит под угрозу национальное единство. Глава государства подчеркнул, что управляющий войной генерал на передовой должен вести себя, прежде всего, как военный, а не как политик.

Такое заявление он сделал в интервью The Sun. По мнению украинского лидера, пришедшие в политику генералы совершили огромную ошибку.

"Если военный решил заниматься политикой, то это его право, тогда он должен идти в политику, и тогда ему не до войны. Если ты руководишь войной, имея в виду, что завтра ты будешь заниматься политикой или выборами, то в своих словах и на передовой ты ведешь себя как политик, а не как военный, и я считаю, что это огромная ошибка", — подчеркнул Зеленский.

Президент акцентировал внимание на том, что должно быть понимание иерархии. Особенно в военное время. Он подчеркнул, что каждый должен заниматься своим делом. Нарушение порядка, по мнению Зеленского, "не ведет к единству нации".

"При всем уважении к генералу [главнокомандующего ВСУ Валерию] Залужному и ко всем командирам, которые находятся на поле боя. Есть абсолютное понимание иерархии. И это все, и не может быть два, три, четыре, пять. Она одна, согласно закону, и во время войны это не может даже обсуждаться. Это не ведет к единству нации", — добавил Зеленский.

Украинский лидер также рассказал о ряде командиров, занявшихся политикой после оккупации Крыма россией в 2014 году. По его словам, военных в политику толкают разные политические силы. "Их толкнули в политику, потому что у них была уничтожена репутация", – заявил президент.

Новые слухи о "конфликте" между Зеленским и Залужным начали распространяться после двух резонансных статей Time и The Economist и ряда несвязанных между собой событий.

Главнокомандующий ВСУ в серии материалов The Economist заявил, что война переходит в изнурительную для Украины позиционную фазу. В Офисе президента после этого сделали несколько заявлений с косвенными возражениями Залужному.

Сам президент позже сообщил в интервью, что ситуация на фронте сейчас сложная, однако он не считает, что война зашла в тупик.

Ранее "Телеграф" писал, что эксперт назвал пять причин, почему невозможно провести выборы во время войны.