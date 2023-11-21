Зеленський звернувся до військових: закликав не втручатися у політику

Президент наголосив на тому, що має бути розуміння ієрархії

Президент Володимир Зеленський закликав військове керівництво країни не втручатися у політику України, оскільки це ставить під загрозу національну єдність. Глава держави наголосив, що керуючий війною генерал на передовій повинен поводитися насамперед як військовий, а не як політик.

Таку заяву він зробив у інтерв’ю The Sun. На думку українського лідера, генерали, які прийшли в політику, припустилися величезної помилки.

"Якщо військовий вирішив займатися політикою, то це його право, тоді він має йти в політику, і тоді йому не до війни. Якщо ти керуєш війною, маючи на увазі, що завтра ти займатимешся політикою чи виборами, то у своїх словах і на передовий ти поводиться як політик, а не як військовий, і я вважаю, що це величезна помилка", — підкреслив Зеленський.

Президент наголосив на тому, що має бути розуміння ієрархії. Особливо у воєнний час. Він наголосив, що кожен має займатися своєю справою. Порушення ладу, на думку Зеленського, "не веде до єдності нації".

"При всій повазі до генерала [головнокомандувача ЗСУ Валерія] Залужного та до всіх командирів, які знаходяться на полі бою. Є абсолютне розуміння ієрархії. І це все, і не може бути два, три, чотири, п’ять. Вона одна, згідно із законом, і під час війни це не може навіть обговорюватись. Це не веде до єдності нації", — додав Зеленський.

Український лідер також розповів про низку командирів, які посіли політику після окупації Криму росією в 2014 році. За його словами, військових у політику штовхають різні політичні сили. "Їх штовхнули в політику, тому що у них було знищено репутацію", — заявив президент.

Нові чутки про "конфлікт" між Зеленським та Залужним почали поширюватися після двох резонансних статей Time та The Economist та низки непов’язаних між собою подій.

Головнокомандувач ЗСУ у серії матеріалів The Economist заявив, що війна переходить у виснажливу для України позиційну фазу. В Офісі президента після цього зробили кілька заяв із непрямими запереченнями Залужному.

Сам президент пізніше повідомив в інтерв’ю, що ситуація на фронті зараз складна, проте він не вважає, що війна зайшла у глухий кут.

Раніше "Телеграф" писав, що експерт назвав п’ять причин, чому неможливо провести вибори під час війни.