Відносини Зеленського та Залужного жахливі? The Economist випустив нову гучну статтю

Тріщини з’явилися не лише на політичних лініях

Чутки про конфлікт усередині військово-політичного керівництва України вийшли за межі країни. На Заході говорять про політичну гризню в Києві, протистояння Зеленського із Залужним і те, що це все шкодить державі.

Як зазначає видання The Economist, коли росія почала своє вторгнення в лютому 2022 року, конкурентна політика впала в сплячку. Вона повернулася, коли екзистенційна загроза для України зменшилась наприкінці цього року.

За даними британського видання, тріщини з’явилися не лише на політичних лініях, а й між військовим та політичним керівництвом.

"Відносини між президентом Володимиром Зеленським та його головнокомандувачем Валерієм Залужним вважаються жахливими", — пише The Economist.

При цьому наголошується, що вперше про розбіжності у їхніх поглядах стало відомо влітку минулого року. За приклад, також наводиться ситуація з нещодавнім відвертим інтерв’ю "The Economist" із Залужним, в якому він заявив, що війна в Україні зайшла в глухий кут. Журналісти пишуть, що це вивело конфлікт у відкриту площину. Зеленський публічно дорікнув Залужному за заголовки. У пізнішому інтерв’ю він, схоже, попередив Залужного, щоб той займався військовими справами, а не політикою.

Високопоставлене джерело в українському уряді, з яким спілкувалося видання, передбачає, що відкритий конфлікт у керівництві був "передбачуваним" результатом контрнаступної операції, яка "не пішла за планом".

Чиновник каже, що Залужний, можливо, вчинив нерозумно, суперечивши більш оптимістичній публічній позиції свого президента, але мало хто в уряді міг би посперечатися з його тверезими висновками.

Стверджується, що зараз іде пошук винних у тому, хто несе за це відповідальність.

Ще одним фактором, що впливає на ситуацію, "The Economist" називає повідомлення про кримінальне розслідування щодо оборони півдня України.

Залужний, за деякими повідомленнями, поки що проходить лише як свідок у розслідуванні, але це може змінитися на щось серйозніше, зазначає видання. Союзники кажуть, що можливість кримінального звинувачення покликана тримати його у вуздечку. Поява генерала у ЗМІ можна розглядати як "страховий поліс", припускає джерело з Генерального штабу.

"The Economist" зазначає, що "Залужний не декларував жодних політичних амбіцій, а його нечисленні кроки на політичній арені не можна назвати вмілими".

Втім, це не означає, що він не становить жодної загрози для Зеленського. Президент, який ще у 2019 році був коміком, знає, як швидко українське суспільство може створювати та ламати своїх лідерів, нагадує видання.

"Внутрішні опитування, з якими ознайомився The Economist", свідчать про те, що президент, якого колись хвалили за його роль у захисті країни, був заплямований корупційними скандалами в його уряді та занепокоєнням щодо спрямування руху країни.

Дані, отримані в середині листопада, показують, що довіра до президента впала до +32%, що менше половини, ніж до шанованого генерала Залужного (+70%). Керівник розвідки Кирило Буданов також має кращі рейтинги ніж президент (+45%).

Те ж опитування свідчить про те, що Зеленський ризикує програти президентські вибори, якщо він коли-небудь зіштовхнеться віч-на-віч зі своїм головнокомандувачем", — йдеться у матеріалі.

Також наголошується, що 8 із 10-ти українців виступають проти ідеї проведення виборів під час війни. Заленський також виключив їхнє проведення у 2024 році, посилаючись на воєнний стан "Але падіння його рейтингів ще може переконати його змінити свою думку".

Нагадаємо, про те, чому депутати раптом почали критикувати керівництво ЗСУ та особисто Валерія Залужного, і до яких наслідків для всіх учасників конфлікту це може призвести, ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа" під назвою "Наїзд" Безуглої—Арахамії на ЗСУ: до чого призведе атака нардепів на Залужного".

Раніше ми писали про те, що екскомандир "Азова" та OSINTери відреагували на "наїзд" Безуглої на Залужного.