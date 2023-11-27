Ганьба та ІПСО: екскомандир "Азову" та OSINTери відреагували на "наїзд" Безуглої на Залужного

Дії Безуглої, яка атакувала Головкома ЗСУ, дуже обурили багатьох українців

Пост народної депутатки Мар'яни Безуглої, у якому вона заявила, що Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний нібито має піти у відставку, спричинив величезний скандал викликав неабиякий гнів суспільства. Нардепці відповідають як звичайні українці, так і військові та політичні діячі.

Зокрема свою позицію висловив колишній командир полку "Азов", заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін. На його думку, Безугла своєю заявою просто ганьбить усю країну, яка воює з російськими терористами.

"Окремі депутати, які не мають та ніколи не мали жодного стосунку до війська, щобільше – ганьблять своїми діями всю країну – ходять у формі чи в мілітарі. Або ж обговорюють події на фронті, військові рішення, продукують якісь ідіотські ініціативи. Всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні та неадекватні люди не пхали свій ніс в справи мобілізації, війни та військових", – написав він.

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm звинуватила Безуглу у виконанні проросійської ІПСО та нагадала, що за нардепкою вже тягнеться дурна слава "торпеди" для провокацій проти ЗСУ. Також у спільноті зазначили, що Безугла свого часу була авторкою скандального законопроєкту про розстріли в армії.

"Її дії періоду повномасштабного вторгнення вказують, що їй не тільки неможна довіряти якісь військові плани, але і напроти – її треба якнайдалі тримати від армії та розвідки, бо вона методично та цілеспрямовано веде підривну діяльність, яка розхитує стійкість української армії та України загалом в умовах війни", – зазначає спільнота.

У Зеленського на черговий скандал, у який вляпалася Безугла, відреагували дуже чутливо – там взагалі назвали її дії загрозою для національної безпеки. А численні політики, журналісти та волонтери почали пригадувати про усі "подвиги" Безуглої на теренах забезпечення ЗСУ, починаючи з 2019 року.

Нагадаємо, як писав "Телеграф", заступниця голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла, яка нещодавно оскандалилась, тепер "вчепилась" за Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. На її думку, він виконує свою роботу неякісно та має залишити пост, адже не надав плану дій на 2024 рік.