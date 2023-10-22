"Слуга" Безугла поцікавилася, чи бажають українці смерті нардепам: реакція не забарилася

Коментатори стримувати себе не стали

Народний депутат від "Слуги народу" Мар’яна Безугла, яка вже неодноразово потрапляла у скандали, відзначилася черговим неоднозначним вчинком.

Так у своєму Facebook парламентарка запустила два опитування, в якому поцікавилася, чи бажають прості українці смерті народним депутатам і чи хочуть вони відправити їх до в’язниці.

Примітно, що в обох випадках голосування не були анонімними, а тому всі охочі можуть переглянути хто за що голосував. Але навіть попри це, опитування показали, що люди діяльністю парламенту не дуже й задоволені. Втім, опитування у Facebook не можуть бути об’єктивними, а тому сприймати їх результати як справжній стан справ не варто.

За словами Безуглої, вона планує оприлюднити ще одне опитування, а вже після цього пояснити, навіщо це все було потрібно.

Примітно, що в коментарях до записів користувачі мережі не приховували свого обурення, як діяльністю нардепів, так і темами опитування.

Як повідомлялося раніше, Безугла була співавтором скандального законопроєкту, який дозволяв командирам в армії вбивати підлеглих у разі непокори.