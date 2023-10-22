"Слуга" Безуглая поинтересовалась, желают ли украинцы смерти нардепам: реакция не заставила себя ждать

Комментаторы сдерживать себя не стали

Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая, которая уже неоднократно попадала в скандалы, отметилась очередным неоднозначным поступком.

Так в своем Facebook, парламентарий запустила два опроса, в котором поинтересовалась, желают ли простые украинцы смерти народным депутатам и хотят ли они отправить их в тюрьму.

Примечательно то, что в обоих случаях голосования не являлись анонимными, а потому все желающие могут просмотреть кто за что голосовал. Но даже несмотря на это, опросы показали, что люди деятельностью парламента не очень то и довольны. Впрочем, опроси в Facebook не могут быть объективными, а потому воспринимать их результаты как истинное положение дел явно не стоит.

По словам Безуглой, она планирует обнародовать еще один опрос, а уже после этого объяснить зачем это все было нужно.

Примечательно, что в комментариях к записям пользователи сети не стали скрывать свое возмущение, как деятельностью нардепов, так и темами опроса.

Как сообщалось ранее, Безуглая была соавтором скандального законопроекта, который разрешал командирам в армии убивать подчиненных в случае неповиновения.