Закон о тюрьме за "фейки": в "Слуге народа" сделали неожиданное заявление

Законопроект якобы является своего рода законодательным "спамом".

В "Слуге народа" открестились от громкого законопроекта про "фейки" и нагнетание "социальной напряженности". Там заявили, что сам документ — "фейк", имея ввиду, что у него нет шансов на принятие.

Об этом на своей странице сказала народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

По её словам, никто данный законопроект рассматривать не намерен, а он является своего рода законодательным "спамом".

"Законопроект о высказывании — фейк, просто зарегистрированный. С нардепами такое бывает, право подписи. Никто такое рассматривать не будет. Хоть приватизацию луны зарегистрируй, хотя отмену рф можно и попробовать)…", — говорит она.

Слова Безуглой вызвали весьма неоднозначную реакцию. В частности, люди не совсем поняли и возмутились формулировкой "фейковый законопроект".

Напомним, что законопроект №9223, авторами которого являются представители "СН" Георгий Мазурашу, Сергей Кузьминых, Максим Павлюк, Михаил Лаба и Олег Арсенюк, предлагает ужесточить ответственность за использование фейковых аккаунтов в соцсетях для распространения ложной информации.

При этом, стоит отметить, что и сама Безуглая, вместе с вышеупомянутым Мазурашу также были авторами одного из резонансных законопроектов. Тот и вовсе предусматривал право командиров ВСУ казнить подчиненных в случае, если те самовольно покидают места дислокации или не выполняют приказы во время военного положения и в условиях боевой обстановки.

Тот законопроект не был принят.

Напомним, ранее мы писали, что у Зеленского хотят создать публичный реестр уклонистов от мобилизации.