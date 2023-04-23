"Забембался": нардеп, предложивший наказывать тюрьмой за "фейки", объяснил свои мотивы и нарвался на критику в сети

Нардеп объяснил цели законопроекта, но сделал только хуже

Украинцев возмутила идея нардепов "Слуги народа" ввести уголовную ответственность за распространение в соцсетях информации, которая "ведет к росту социального напряжения". При этом новая волна критики обрушилась на авторов законопроекта после того, как его инициатор Гергий Мазурашу попытался объяснить цели документа.

В частности, на своей странице в Facebook он написал, что "забембался" добавлять недоброжелателей в "черный список".

"Я считаю, что эту проблему давно нужно решить на законном уровне: пиши под настоящим именем, указывая адрес. Чтобы (как минимум) можно было иметь понимание – а ты голосовал за Народного депутата, фамилию которого кривляешь в фейсбук?", — написал он.

На это пользователи сети ответили волной критики. В частности корреспондент АрміяInform Сергей Мисюра напомнил, что с начала вторжения украинцы согласились не критиковать власть до тех пор, пока та работает на победу Украины. А также напомнил, что нардеп хотел создать временную следовательскую комиссию по факту ликвидации нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева

В свою очередь соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего" Юрий Романенко предложил нардепу выполнять свои функции.

Также высказался украинский блогер, который пишет под никнеймом Mason Lemberg.

Как сообщалось ранее, нардепы предложили запретить продажу в Украине систем нагревания табака и ароматизированных табачных изделий.