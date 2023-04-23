"Забембався": нардеп, який запропонував карати в’язницею за "фейки", пояснив свої мотиви і нарвався на критику в мережі

Нардеп пояснив цілі законопроекту, але зробив лише гірше

Українців обурила ідея нардепів "Слуги народу" запровадити кримінальну відповідальність за поширення у соцмережах інформації, яка "веде до зростання соціальної напруги". При цьому нова хвиля критики обрушилася на авторів законопроєкту після того, як його ініціатор Гергій Мазурашу спробував пояснити цілі документа.

Зокрема, на своїй сторінці у Facebook він написав, що "забембався" додавати недоброзичливців до "чорного списку".

"Я вважаю, що цю проблему давно потрібно вирішити на законному рівні: пиши під справжнім ім’ям, вказуючи адресу. Щоб (як мінімум) можна було мати розуміння – а ти голосував за Народного депутата, прізвище якого кривляєш у фейсбук?", — написав він. .

На це користувачі мережі відповіли хвилею критики. Зокрема, кореспондент АрміяInform Сергій Місюра нагадав, що з початку вторгнення українці погодилися не критикувати владу доти, поки та працює на перемогу України. А також нагадав, що нардеп хотів створити тимчасову слідчу комісію за фактом ліквідації нардепа-колаборанта Олексія Ковальова

Своєю чергою, співзасновник аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Юрій Романенко запропонував нардепу виконувати свої функції.

Також висловився український блогер, який пише під нікнеймом Mason Lemberg.

Як повідомлялося раніше, нардепи запропонували заборонити продаж в Україні систем нагрівання тютюну та ароматизованих тютюнових виробів.